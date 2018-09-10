Sonuna kadar haklı! Makaron ve çay fiyatını duyan Kerimcan Durmaz isyan etti

Kerimcan Durmaz, hafta sonu arkadaşlarıyla İstanbul'da bir AVM'de bulunan kafeye gitti. Kerimcan Durmaz, sipariş verdiği makaron ve çayın fiyatını görünce isyan etti.



Çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşanKerimcan Durmaz, ''Bir tane makaron 14 TL, bir demlik çay 25 TL. Şaka mı bu! Bundan sonra evde oturup yorganları yiyeceğiz'' dedi.





Kendi makaronumuzu mutfağımızda yapıyoruz, Kerimcan'a da bu güzel tarifi şiddetle tavsiye ediyoruz:

Çikolatalı Hindistan cevizli Makaron

Malzeme Listesi

150 gr kaliteli bitter çikolata

1,5 su bardağı rendelenmiş şekersiz hindistancevizi

1/4 su bardağı kakao

3/4 su bardağı şeker

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı vanilya

3 adet yumurtanın beyazı

Hazırlanışı

Adım 1

Fırını önceden 160 dereceye ısıtın.

Adım 2

Çikolatayı mikrodalga fırında büyük bir kapta eritin. Kabı mikrodalgadan aldıktan sonra 5 dakika soğumasını bekleyin ve ardından karıştırın. Eğer tam erimemişse mikrodalgada 30 sn. daha ısıtın.

Adım 3

Mikrodalgadan çıkardığınız erimiş çikolataya kalan malzemeleri ilave edin. Parşomenle kaplı fırın tepsisine karışımdan tepeli birer kaşık büyüklüğünde parçalar dizin. Tepsiyi önceden ısıttığınız fırına koyup 12-15 dakika pişirin (kurabiyeler dışarıdan sert görünecek ama aslında gayet yumuşak olacak kıvama gelene kadar).

Adım 4

Fırından çıkardıktan sonra tepsiden almadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

