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  4. Sonunda bu da oldu! Çin'deki hayvanat bahçesinde boyadıkları eşekleri, 'zebra' diyerek kandırdılar: "Çizgiler berbat görünüyor"

Sonunda bu da oldu! Çin'deki hayvanat bahçesinde boyadıkları eşekleri, 'zebra' diyerek kandırdılar: "Çizgiler berbat görünüyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.02.2025 13:38
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Çin'de bir hayvanat bahçesinin, parka olan ilgiyi artırmak için eşekleri siyah beyaz boyayıp zebra gibi gösterdi. Hayvanat bahçesinde boyanan eşeklerin görüntüsü kısa sürede Çin basınında geniş yankı uyandırdı. Bir ziyaretçinin durumu fark etmesi üzerine olay ortaya çıktı.

Sonunda bu da oldu! Çin'deki hayvanat bahçesinde boyadıkları eşekleri, 'zebra' diyerek kandırdılar: "Çizgiler berbat görünüyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in devlet gazetesi Global Times'ın haberine göre bir ziyaretçinin durumu fark ederek sosyal medyadan paylaşması Şandong eyaletindeki Zibo Şehri eğlence parkına eleştirileri beraberinde getirdi. Hayvanat bahçesindeki eşeklerin siyah beyaz çizgilerle boyanarak zebraya benzetildiği söylendi.

Sosyal medyadan paylaşılan görselde bir hayvanat bahçesi görevlisinin vücudunda neredeyse kusursuz siyah ve beyaz çizgiler bulunan bir eşeğin yanında durduğu görüldü.

YETKİLER KABUL ETTİ

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Hayvanlarla ilgili hararetli bir tartışmanın ardından park yetkilileri, yayın kuruluşuna yaptıkları açıklamada, boyama işleminin bir pazarlama stratejisi olduğunu söyledi. Hayvanat bahçesi, canlılarda boya kullanıldığını doğruladı ancak bunun toksik olmadığı konusunda ısrarcı oldu. Bir çalışan, "Sahibi bunu sadece eğlence olsun diye yapmış" dedi.

Metro'ya göre, çevrimiçi kullanıcılar, parka ziyaretçi çekmek uğruna hayvanlara karşı "yanıltıcı ve etik olmayan" muamelede bulunan hayvanat bahçesini sert bir şekilde eleştirdi. Kuruluşun bildirdiğine göre, Çin'in sosyal medya uygulaması Douyin'de, "Bu hem hayvanlara hem de ziyaretçilere karşı haksızlık" ifadeleri kullanıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çizgileri berbat görünüyor" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin hayvanat bahçesi eşek
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