Sonunda bu da oldu! Çin'deki hayvanat bahçesinde boyadıkları eşekleri, 'zebra' diyerek kandırdılar: "Çizgiler berbat görünüyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in devlet gazetesi Global Times'ın haberine göre bir ziyaretçinin durumu fark ederek sosyal medyadan paylaşması Şandong eyaletindeki Zibo Şehri eğlence parkına eleştirileri beraberinde getirdi. Hayvanat bahçesindeki eşeklerin siyah beyaz çizgilerle boyanarak zebraya benzetildiği söylendi.

Sosyal medyadan paylaşılan görselde bir hayvanat bahçesi görevlisinin vücudunda neredeyse kusursuz siyah ve beyaz çizgiler bulunan bir eşeğin yanında durduğu görüldü.

YETKİLER KABUL ETTİ

Hayvanlarla ilgili hararetli bir tartışmanın ardından park yetkilileri, yayın kuruluşuna yaptıkları açıklamada, boyama işleminin bir pazarlama stratejisi olduğunu söyledi. Hayvanat bahçesi, canlılarda boya kullanıldığını doğruladı ancak bunun toksik olmadığı konusunda ısrarcı oldu. Bir çalışan, "Sahibi bunu sadece eğlence olsun diye yapmış" dedi.

Metro'ya göre, çevrimiçi kullanıcılar, parka ziyaretçi çekmek uğruna hayvanlara karşı "yanıltıcı ve etik olmayan" muamelede bulunan hayvanat bahçesini sert bir şekilde eleştirdi. Kuruluşun bildirdiğine göre, Çin'in sosyal medya uygulaması Douyin'de, "Bu hem hayvanlara hem de ziyaretçilere karşı haksızlık" ifadeleri kullanıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çizgileri berbat görünüyor" yorumunu yaptı.