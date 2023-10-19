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  4. Sonunda formasına kavuşuyor! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler sahalara dönüş tarihini kendisini açıkladı

Sonunda formasına kavuşuyor! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler sahalara dönüş tarihini kendisini açıkladı

19.10.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'de yaşadığı talihsiz sakatlıklarla formadan uzak kalan genç yıldız Arda Güler, sahalara dönüş tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.

İKİ KEZ SAKATLANDI

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Genç yıldız, sezon öncesinde Real Madrid'in ABD kampında dizinden sakatlandı ve tedavisi için Madrid'e döndü. Sahalardan iki ay uzak kalan yıldız futbolcu, eylül ayının sonunda geri döndü ancak bu kez de üst adalesinden sakatlık yaşayarak yine sahalardan uzak kalmıştı.

DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

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Milli orta saha, Real Madrid kadrosuyla antrenmanlara geri döndü. Şimdi gözler, sakatlığını atlatan genç oyuncunun sahalara dönmesine çevrildi. Başarılı futbolcu da merak edilen soruyu yanıtladı, sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Arda Güler, "Çok çalışıyorum, kondisyon kazanıp daha güçlü dönmek istiyorum. Kasım ayında gerçek performansımla sahada olacağım" dedi.

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