SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Sonunda İngiltere de çığırından çıktı! Merseyside Derbisi’nde saha savaş alanına döndü! Yumruklar, tekmeler havada uçuştu...

Sonunda İngiltere de çığırından çıktı! Merseyside Derbisi’nde saha savaş alanına döndü! Yumruklar, tekmeler havada uçuştu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.02.2025 07:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig’de kötü hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen Liverpool derbisi, Everton’ın 90+8. dakikada bulduğu golle 2-2 berabere sonuçlandı. Son düdüğün ardından iki takımın futbolcuları saha içinde tartışma yaşadı. Ev sahibinde Abdoulaye Doucoure kırmızı kart gördü.

Sonunda İngiltere de çığırından çıktı! Merseyside Derbisi’nde saha savaş alanına döndü! Yumruklar, tekmeler havada uçuştu...

Premier Lig’in 15. haftasında erteleme maçında Everton, lider Liverpool’u konuk etti. 7 Aralık’ta oynanması planlanan ancak kötü hava koşulları sebebiyle ertelenen Merseyside Derbisi’nde Everton son dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

SON DÜDÜK ÇALDI, SAHA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

evertondan-liverpoola-son-dakika-darbesi-derbide-kirmizi-kartlar-havada-ucustu-mhmt

Son düdüğün ardından iki takımın futbolcuları saha içinde tartışma yaşadı. Ev sahibinde Abdoulaye Doucoure kırmızı kart gördü. Teknik heyetin de olaya dahil olmasının ardından saha resmen savaş alanına döndü. İngiltere Ligi'nde görmeye alışık olmadığımız sahneler, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Derbiden 2-2’lik beraberlikle ayrılan Arne Slot’un öğrencileri puanını 57’ye yükseltti. Everton ise puanını 27’ye çıkardı.

SALAH’TAN LİGDE 36 GOLLÜK KATKI

debedd507eaa4ca285a70daff947ed7a

Derbide 1 gol, 1 asistle ön plana çıkan isimlerden olan Mohamed Salah, bu sezon Premier Lig’de zirvede olduğu gol katkısını bu maçta da sürdürdü. Mısırlı yıldız ligde 22. kez gol sevinci yaşarken, asist sayısını da 14’e çıkardı.

Salah, Liverpool formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken, 27 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

Mynet Anket Merseyside Derbisi'nde yaşanan olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Futbolun doğasında var.
Futbolda şiddet her yere sıçradı. Acilen müdahale gerekiyor.
Bu anket 11 saat 45 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Liverpool kavga Derbi everton
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı

Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı

Günlerdir haber alınamıyordu! Kiraladığı dairede ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu! Kiraladığı dairede ölü bulundu

TFF olaylı maçın VAR kayıtlarını açıkladı!

TFF olaylı maçın VAR kayıtlarını açıkladı!

G.Saray'ın Avrupa kadrosu açıklandı! Tam 10 eksik var

G.Saray'ın Avrupa kadrosu açıklandı! Tam 10 eksik var

Trabzonspor'a derbi öncesi çok kötü haber!

Trabzonspor'a derbi öncesi çok kötü haber!

Cinsel organımı keserim dedi! İddiayı kaybetti...

Cinsel organımı keserim dedi! İddiayı kaybetti...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.