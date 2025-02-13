Sonunda İngiltere de çığırından çıktı! Merseyside Derbisi’nde saha savaş alanına döndü! Yumruklar, tekmeler havada uçuştu...

Premier Lig’in 15. haftasında erteleme maçında Everton, lider Liverpool’u konuk etti. 7 Aralık’ta oynanması planlanan ancak kötü hava koşulları sebebiyle ertelenen Merseyside Derbisi’nde Everton son dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

SON DÜDÜK ÇALDI, SAHA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Son düdüğün ardından iki takımın futbolcuları saha içinde tartışma yaşadı. Ev sahibinde Abdoulaye Doucoure kırmızı kart gördü. Teknik heyetin de olaya dahil olmasının ardından saha resmen savaş alanına döndü. İngiltere Ligi'nde görmeye alışık olmadığımız sahneler, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Derbiden 2-2’lik beraberlikle ayrılan Arne Slot’un öğrencileri puanını 57’ye yükseltti. Everton ise puanını 27’ye çıkardı.

SALAH’TAN LİGDE 36 GOLLÜK KATKI

Derbide 1 gol, 1 asistle ön plana çıkan isimlerden olan Mohamed Salah, bu sezon Premier Lig’de zirvede olduğu gol katkısını bu maçta da sürdürdü. Mısırlı yıldız ligde 22. kez gol sevinci yaşarken, asist sayısını da 14’e çıkardı.

Salah, Liverpool formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken, 27 gol, 19 asistlik performans sergiledi.