'Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde listeye giren fotoğraflar

Uluslararası fotoğraf uzmanları tarafından anonim olarak değerlendirilen 2019 kısa listesi, günümüzün profesyonel fotoğrafçılığına enerjik ve farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu yıl 161 ülkeden profesyonel fotoğrafçılar, beş ila on fotoğraflık bir seri çalışmalarını sundu. Fotoğrafçılık dünyasında uluslararası düzeyde yılın en önemli olayları arasında görülen Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin 2019 kısa listesine giren çalışmaların bazıları...