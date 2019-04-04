'Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde listeye giren fotoğraflar

Uluslararası fotoğraf uzmanları tarafından anonim olarak değerlendirilen 2019 kısa listesi, günümüzün profesyonel fotoğrafçılığına enerjik ve farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu yıl 161 ülkeden profesyonel fotoğrafçılar, beş ila on fotoğraflık bir seri çalışmalarını sundu. Fotoğrafçılık dünyasında uluslararası düzeyde yılın en önemli olayları arasında görülen Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin 2019 kısa listesine giren çalışmaların bazıları...
2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin kısa listesine giren fotoğraflar
2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin Doğa Dünyası & Vahşi Yaşam (Profesyonel) kategorisinde kısa listeye giren Çinli fotoğrafçı Liang Fu'nun 'A Symbiotic Relationship' serisinden bir kare.
2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin Belgesel (Profesyonel) kategorisinde kısa listeye giren İranlı fotoğrafçı Hashem Shakeri'nin "An Elegy for the Death of Hamun" serisinden bir kare.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Yaratıcılık (Profesyonel) kategorisinde kısa listeye giren Fransız fotoğrafçı Pol Kurucz'ın “The Normals” serisinden “Bubble Up!” çalışması
Belgesel (Profesyonel) kategorisinde kısa listeye giren Güney Afrikalı fotoğrafçı Alice Mann'ın "The Avondale Primary Majorettes" isimli çalışması.
Amatör kategorisinde kısa listeye giren İspanyol fotoğrafçı Sergi Villanueva'nın 'La Terreta' serisinden bir kare.
Mimari (Profesyonel) kategorisinde kısa listeye giren Alman fotoğrafçı Peter Franck'ın 'Back to the Future' isimli serisinden bir çalışma.
Keşif (Profesyonel) kategorisinde kısa listeye giren İtalyan fotoğrafçılar Jean-Marc Caimi ve Valentina Piccinni'nin 'Güle Güle' fotoğraf serisinden bir kare
2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kısa listesine giren Malezyalı fotoğrafçı Nur Hidayati Binti Abd. Rahim'in çalışması.
Keşif (Profesyonel) kategorisinde kısa listeye giren Rus fotoğrafçı Karina Bikbulatova'nın 'The Two Parallels' serisinden bir çalışma.
Spor (Profesyonel) kategorisinde kısa listeye giren Japon fotoğrafçı Kohei Ueno'nun 'Beneath the Surface of Competitive Freediving' serisinden bir çalışma.
Manzara (Profesyonel) kategorisinde kısa listeye giren ABD'li fotoğrafçı Imma Barrera'nın 'Under The Night Sky' serisinden bir kare.
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