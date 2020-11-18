Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Sophie Kasaei, yıllarda vücudunu forma sokmak için uğraştıktan sonra artık kendini rahat bırakacağını söyledi. İngiltere'de yayınlanan Geordie Shore's diziyle şöhretliler kervanına katılan Sophie Kasaei, yıllarca şişman diye özellikle internet üzerinden dalga geçilen isimlerden biriydi.

31 yaşındaki yıldız ona yapılan şişman şakalarından ötürü 'vücudundan nefret ettiğini' itiraf ettiğini itiraf etti. 10 kilo verdikten sonra kendini sevmeye başladığını söyleyen genç kadın, sosyal medya hesaplarından bol bol seksi fotoğraflarını paylaşıyor.

Zayıflamasına rağmen kilolu olduğu günlerden aklına kazınan bazı kötü yorumlar yüzünden vücudundan yıllarca nefret ettiğini itiraf eden güzel yıldız, yaptığı paylaşımla o günlerin geride kaldığını söyledi.

SOPHİE KASAEİ: 'SEVMEYİ ÖĞRENDİM'

'Kendimi nasıl seveceğimi, kusurlarımı sevmeyi, çatlaklarımı sevmeyi, sarkık cildimi ve her şeyi yaralarımı sevmeyi öğrendim. Aslında pek çok kızın vücutlarına güven duymaya başlamasına yardım ettiği için internete teşekkür etmeliyim. Şimdi her şekil ve boyutta daha fazla kadın doğallığı kabul ediyor ve kabul görüyor!'