MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

18.11.2020 14:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

İngiltere’nin televizyon yıldızı Sophie Kasaei önce kilolarıyla sonra da kilo vermesiyle gündem olmuştu. Kilo verdikten sonra cildinde sarkmalar ve çatlaklar oluşan Kasaei, artık vücudunu kabullendiğini ve onu bu haliyle sevdiğini söyledi.

Sophie Kasaei, yıllarda vücudunu forma sokmak için uğraştıktan sonra artık kendini rahat bırakacağını söyledi. İngiltere'de yayınlanan Geordie Shore's diziyle şöhretliler kervanına katılan Sophie Kasaei, yıllarca şişman diye özellikle internet üzerinden dalga geçilen isimlerden biriydi.

31 yaşındaki yıldız ona yapılan şişman şakalarından ötürü 'vücudundan nefret ettiğini' itiraf ettiğini itiraf etti. 10 kilo verdikten sonra kendini sevmeye başladığını söyleyen genç kadın, sosyal medya hesaplarından bol bol seksi fotoğraflarını paylaşıyor.

5accbb4866a97c82b0b12688

Zayıflamasına rağmen kilolu olduğu günlerden aklına kazınan bazı kötü yorumlar yüzünden vücudundan yıllarca nefret ettiğini itiraf eden güzel yıldız, yaptığı paylaşımla o günlerin geride kaldığını söyledi.

SOPHİE KASAEİ: 'SEVMEYİ ÖĞRENDİM'

'Kendimi nasıl seveceğimi, kusurlarımı sevmeyi, çatlaklarımı sevmeyi, sarkık cildimi ve her şeyi yaralarımı sevmeyi öğrendim. Aslında pek çok kızın vücutlarına güven duymaya başlamasına yardım ettiği için internete teşekkür etmeliyim. Şimdi her şekil ve boyutta daha fazla kadın doğallığı kabul ediyor ve kabul görüyor!'

35501790-8932851-image-a-13_1605000343754

Geçen hafta Sophie, Instagram fotoğrafı için üstsüz poz verirken, karantina sırasında akıl sağlığı ile mücadelesini detaylandıran başka bir yazı kaleme aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Fragmanı bile olay! Dev kadro...Fragmanı bile olay! Dev kadro...
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Diğer Haberler

Candice Swanepoel kırmızı bikinisiyle büyüledi

Kırmızı bikinisiyle nefesleri kesti

Feyza Civelek yeni rolü için 20 kilo verdi

Rolü için 20 kilo verdi! Son hali inanılmaz...

Haluk Bilginer ile Elçin Sangu’nun yatak sahnesi dikkat çekti! 9 Kere Leyla’nın ilk fragmanı geldi

Fragmanı bile olay! Dev kadro...

Ezgi Mola isyan etti! 'Çok terbiyesizce buldum'

Ezgi Mola isyan etti! 'Çok terbiyesizce buldum'

Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Emir Tarık Tekin'in annesini de babasını da tüm Türkiye tanıyor!

Sadakatsiz dizisinin Selçuk'un annesini de babasını da tüm Türkiye tanıyor!

Esra Balamir: Tedavi hayatım boyunca sürecek

'Tedavi hayatım boyunca sürecek'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.