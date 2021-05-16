Sophie Turner çok sinirlendi! Küfürler edip sonra sildi

Game of Thrones’un yıldızı Sophie Turner, paparazzilere açtı ağzını, yumdu gözünü. 25 yaşındaki çiçeği burnunda anne, 10 aylık kızı Willa’nın fotoğraflarını yayınlayan paparazzilere, yayınladığı ama daha sonra sildiği bir video ile veryansın etti.

İngiliz yıldız, video mesajında, “Şimdi uyandım. Sanırım dün bir grup paparazzi kızımın fotoğrafını çekmeyi başarmış. Kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıyorum ve paparazzilerden ne pahasına olursa olsun kaçıyoruz, çünkü fotoğraflarının yayınlanmasını kesinlikle istemiyorum” diye konuştu.

“O benim kızım. Bu hayatta fotoğrafının çekilmesini istemedi” diyen Turner, sözcüklerini seçme gereği duymadan, küfürlü ifadelerle kızgınlığını dile getirdi.

"MİDEM BULANIYOR"

Dark Phoenix filminin yıldızı, “Yetişkin adamların izinsiz şekilde bir bebeğin fotoğraflarını çekmesi korkunç. Midem bulanıyor, iğreniyorum ve saygıyla herkesten bizi takip etmeyi, kızımızın fotoğraflarını çekmeyi ve özellikle de onları basmayı bırakmalarını istiyorum” diye konuştu.

Turner konuşmasını, “Bu çok iğrenç ve izin almıyorsunuz” diyerek öfkesini yansıttı.

