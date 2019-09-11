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Sophie Turner’ın Game of Thrones’taki dublörü konuştu: 'Joe Jonas beni öpmeye çalıştı'

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SİNEMA TV  | 11.09.2019 08:42 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisininde Sansa’yı canlandıran Sophie Turner’ın dizideki dublörü Laura Butler konuştu. Genç kız, Turner’a olan benzerliği nedeniyle oyuncunun eşi Joe Jonas’ın kendisini öpmeye çalıştığını anlattı.

Televizyon tarihinin en iddialı yapımı Game of Thrones’da ana karakterlerden biri olan Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner’ın dublörü Laura Butler, Turner’a olan benzerliği nedeniyle yaşadıklarını anlattı. Bir oyunculuk ajansına kayıt yaptıran 22 yaşındaki İrlandalı oyuncu, Ekim 2017’de dizinin son bölümlerinde rol alması için çağrıldı. Laura Butler, dizinin final sezonunda da rol aldı.

Ntv’nin haberine göre; Sette oyuncuların kendisini zaman zaman Sophie Turner’la karıştırdıklarını söyleyen dublör, bu durumu önlemek için kendini sette hep uzakta tuttuğunu anlattı. Sophie Turner, haziran ayında verdiği bir röportajda, eşi Joe Jonas’ın set ziyaretinde bulunduğunu ve dublörünü kendisiyle karıştırarak öpmeye çalıştığını söylemişti.

Dublör Laura da yaşanan bu olayla ilgili Daily Mail'e verdiği röportajda, “Ben onu bir iltifat olarak algıladım. Ne güzel bir iltifat” ifadesini kullandı. Turner’ın eşi Joe Jonas’ın kendisini Turner’la karıştırmasını komik bulduğunu söyleyen dublör, şimdi evli olan ama dizinin çekildiği dönemde nişanlanan çifte yönelik tebrikleri de ‘zorunlu’ olarak kabul etmiş. Dublör, “Sette biri yanıma geldi ve ‘Nişanlanmışsın, tebrik ederim’ dedi. ‘Efendim?’ diye karşılık verdim. Beni tanımamıştı” ifadesini kullandı.

Okulda arkadaşlarının kendisini Sophie Turner’a benzettiklerini ancak kendisinin büyük bir benzerlik görmediğini söyleyen Laura, “Sophie ile tanıştığım ilk gün setteki ilk günüydü. Kısa sürdü, çünkü yapılacak çok iş vardı. Hızlıca bir merhaba dedi ve benzerliğimizin ne kadar garip olduğunu söyledi. Daha sonra daha fazla sohbet ettiğimizde onu daha iyi tanıdım. Arkadaş canlısı, çok hoş ve konuşkan biriydi” dedi.

Dublör Laura, Sophie Turner’ın hem rol arladaşı hem de yakın arkadaşı olan Maisie Williams’ın (Arya Stark) kendisini görünce, bir ona bir de Sophie Turner’a baktığını ve benzerliklerinden dolayı şoka girdiğini anlattı.

Laura, dizinin çekimleri için gittiği İspanya’nın Seville kentinde de Sophie Turner’ın hayranlarının kendisinden imza istediklerini anlattı. “Benzerlik benim hayatımı çok etkiledi” diyen dublör, “Game of Thrones ekibiyle çalışmak bana mükemmel ve yetenekli insanlarla tanışma imkanı sağladı. Aynı zamanda iyi arkadaşlar da edindim” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
game of thrones Sansa Stark sophie turner Laura Butler

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