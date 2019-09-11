Sophie Turner’ın Game of Thrones’taki dublörü konuştu: 'Joe Jonas beni öpmeye çalıştı'

Televizyon tarihinin en iddialı yapımı Game of Thrones’da ana karakterlerden biri olan Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner’ın dublörü Laura Butler, Turner’a olan benzerliği nedeniyle yaşadıklarını anlattı. Bir oyunculuk ajansına kayıt yaptıran 22 yaşındaki İrlandalı oyuncu, Ekim 2017’de dizinin son bölümlerinde rol alması için çağrıldı. Laura Butler, dizinin final sezonunda da rol aldı.

Ntv’nin haberine göre; Sette oyuncuların kendisini zaman zaman Sophie Turner’la karıştırdıklarını söyleyen dublör, bu durumu önlemek için kendini sette hep uzakta tuttuğunu anlattı. Sophie Turner, haziran ayında verdiği bir röportajda, eşi Joe Jonas’ın set ziyaretinde bulunduğunu ve dublörünü kendisiyle karıştırarak öpmeye çalıştığını söylemişti.

Dublör Laura da yaşanan bu olayla ilgili Daily Mail'e verdiği röportajda, “Ben onu bir iltifat olarak algıladım. Ne güzel bir iltifat” ifadesini kullandı. Turner’ın eşi Joe Jonas’ın kendisini Turner’la karıştırmasını komik bulduğunu söyleyen dublör, şimdi evli olan ama dizinin çekildiği dönemde nişanlanan çifte yönelik tebrikleri de ‘zorunlu’ olarak kabul etmiş. Dublör, “Sette biri yanıma geldi ve ‘Nişanlanmışsın, tebrik ederim’ dedi. ‘Efendim?’ diye karşılık verdim. Beni tanımamıştı” ifadesini kullandı.