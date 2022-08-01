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Şoray Uzun'dan mutluluk pozu! Evliliklerinin 24. yılını böyle kutladı

01.08.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

55 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, 1998 yılında hayatını birleştirdiği eşi ve iki çocuğunun annesi Elçin Uzun ile evliliklerinin 24. yılını sosyal medya hesabından kutladı. Şoray eşiyle çekilen bir karesini paylaşarak, romantik bir not düştü.

Şoray Uzun'dan mutluluk pozu! Evliliklerinin 24. yılını böyle kutladı

Mahallenin Muhtarları, Kaygısızlar, Bizim Ev, Evdekiler, Süt Kardeşler, Ruhsar, Seksenler, Çocuklar Duymasın gibi unutulmaz yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ile evliliğinin 24. yılını sosyal medya hesabından kutladı.

Uzun evlilik yıl dönümünde eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, eşine olan aşkını gözler önüne serdi.

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"24 YILIN HER GÜNÜ İÇİN SANA MİNNETTARIM"

Paykalımına, ''24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır. Bir ömür. Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım. Ömür boyunca böyle yan yana, omuz omuza. Aşkla.'' notunu düşen Şoray Uzun'a yorum ve beğeni yağdı.


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Şoray Uzun
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