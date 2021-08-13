SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sörloth bombası! Canlı yayında açıkladı

Sörloth bombası! Canlı yayında açıkladı

13.08.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir hamle yaparak Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'a yöneldi. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan konuyla ilgili, "Başkan Burak Elmas, oyuncunun şartlarını sordu" ifadelerini kullandı.

Sörloth bombası! Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılarda çalışmalar hız kesmiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir hamle yaparak Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'a yöneldi. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan konuyla ilgili canlı yayında, "Başkan Burak Elmas, oyuncunun şartlarını sordu" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR

Fatih Terim'in bizzat istediği oyuncuların başında gelen Sörloth, cimbom'a sıcak bakıyor. Kanatta da oynayabilen yıldız oyuncu Fatih Terim'in ilgisini çekmiş durumda. Ligi tanıması nedeniyle alışma sürecini çabuk atlatması planlanan Sörloth için girişimlerin hızlandırılacağı öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pelkas: 3-4 hafta yokumPelkas: 3-4 hafta yokum
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
Galatasaray'a ön liberoyu Messi getiriyor!Galatasaray'a ön liberoyu Messi getiriyor!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Alexander Sörloth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Mario Balotelli'nin tecavüz davası sonuçlandı

Mario Balotelli'nin tecavüz davası sonuçlandı

Arda Turan'dan G.Saray taraftarına mesaj

Arda Turan'dan G.Saray taraftarına mesaj

Kayserispor'un yeni transferi imzayı atıyor

Kayserispor'un yeni transferi imzayı atıyor

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

G.Saraylı yıldız Süper Lig ekibine gidiyor

G.Saraylı yıldız Süper Lig ekibine gidiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Messi'nin yeni adresi belli oldu

Messi'nin yeni adresi belli oldu

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.