Sörloth bombası! Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılarda çalışmalar hız kesmiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir hamle yaparak Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'a yöneldi. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan konuyla ilgili canlı yayında, "Başkan Burak Elmas, oyuncunun şartlarını sordu" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in bizzat istediği oyuncuların başında gelen Sörloth, cimbom'a sıcak bakıyor. Kanatta da oynayabilen yıldız oyuncu Fatih Terim'in ilgisini çekmiş durumda. Ligi tanıması nedeniyle alışma sürecini çabuk atlatması planlanan Sörloth için girişimlerin hızlandırılacağı öğrenildi.
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