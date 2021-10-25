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Sörloth İspanya'da golle tanıştı

25.10.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'da Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Real Sociedad ile 2-2 berabere kaldı. Atletico Madrid-Real Sociedad maçının tüm detayları...

Sörloth İspanya'da golle tanıştı
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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İspanya La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Ligin zirve mücadelesini yakından ilgilendiren müsabakada, Real Sociedad, 7. dakikada Alexander Sörloth ve 48. dakikada Alexander Isak'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi Atletico Madrid ise 61 ve 77. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in golleriye skora dengeyi getirdi ve karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.

SORLOTH GOLLE TANIŞTI

Öte yandan iki sezon önce Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan, transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile yeniden anılan ancak İspanya'ya transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol ekipteki ilk golünü attı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 18'e yükseltti. Real Sociedad ise 21 puanla ligin zirvesinde yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Levante ile karşılaşacak. Real Sociedad ise Celta Vigo deplasmanına konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Alexander Sörloth
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