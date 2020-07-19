SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Sörloth: O fırsat bizim elimizdeydi

Sörloth: O fırsat bizim elimizdeydi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.07.2020 23:35 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth, Konyaspor'a mağlup olup şampiyonluk şansını kaybettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Sörloth: O fırsat bizim elimizdeydi

Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Konyaspor'a 4-3 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

Sörloth çok üzgün olduklarını belirterek, üst üste aldıkları başarısız skorlar nedeniyle şampiyonluğu kaçırdıklarını belirterek, "Özellikle son maçlarda istediğimiz skorları alamadık. Çok kötü oldu bizim açımızdan." ifadelerini kullandı.

"İyi bir sezon geçirdikleri için Başakşehir'i tebrik ediyoruz. O şans bizim elimizdeydi ama değerlendiremedik. Başakşehir değerlendirdi ve şampiyon oldular. Onları tebrik etmekten başka yapacağımız bir şey yok"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
Ahmet Ağaoğlu: İstifa yok, bence başarılıyızAhmet Ağaoğlu: İstifa yok, bence başarılıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Cinsel ilişki skandalı... Görenler şokta!

Cinsel ilişki skandalı... Görenler şokta!

Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması

Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması

Derbi öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı...

Derbi öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Maç sonunda ortalık karıştı!

Maç sonunda ortalık karıştı!

Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok

Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filip Novak: Şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz

Novak'tan transfer açıklaması!

Hüseyin Çimşir: Taraftardan özür diliyoruz

Hüseyin Çimşir: Taraftardan özür diliyoruz

Sörloth: O fırsat bizim elimizdeydi

Sörloth'dan şampiyonluk açıklaması!

ÖZET | Trabzonspor 3-4 Konyaspor maç sonucu

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle | jest yayın izle |Ts Konya izle

Trabzonspor kritik virajda!

Ahmet Ağaoğlu: İstifa yok, bence başarılıyız

Ahmet Ağaoğlu: İstifa yok, bence başarılıyız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.