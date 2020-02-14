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Sörloth'un cezası 1 maça indi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.02.2020 20:17 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth'a PFDK'nın verdiği 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.

Sörloth'un cezası 1 maça indi

Son dakika gelişmesine göre; PFDK taraftarından 2 maç ceza verilen Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi. BB Erzurumspor maçında cezasını tamamlayan Norveçli golcü, Sivasspor maçında görev verilmesi halinde sahada olabilecek.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Alexander Sorloth'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FTD'nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının; tahrikin derecesi, futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığında, FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle; 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmşitir" ifadeleri yer aldı.

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Trabzonspor Alexander Sörloth tahkim kurulu son dakika ceza

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
berat abi sağolsun..bence ödül verilmeliydi..
DS Damat’tan gelen bir talimat vardır...
Taraflı bi karar haksızlık adam bildiğin dirsek attı
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