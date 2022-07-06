Sörloth yeniden Türkiye'de! Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladı

Yeni sezona son yılların en güçlü kadrosu ile girmekte kararlı olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler uzun bir süredir peşinde olduğu Leipzig'in Norveçli santrforu Alexander Sörloth'u renklerine bağlamaya çok yaklaştı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe alındığı bildirildi. Norveçli santrforun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ve kampa katılmak için gün saydığı ifade edildi. Alman kulübü Leipzig ile yapılan görüşmelerde de olumlu bir hava var. Zorunlu satın alma opsiyonunun bedelinde küçük bir fark olduğu bu pürüzün giderilmeye çalışıldığı ifade edildi. Leipzig son olarak Sörloth'un bonservis bedelinde 8 milyon Euro'ya kadar inmişti.

Sarı-Lacivertli kurmaylar ise zorunlu satın alma opsiyonunun biraz daha aşağıya çekilmesini talep etti. Bunun yanında Leipzig'in bir sonraki satıştan pay istediği de gelen haberler arasında.



