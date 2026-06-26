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Soruları yapay zekaya çözdürecekti! YKS'de skandal pahalıya patladı

YKS’nin AYT oturumunda sınava cep telefonuyla giren genç, iddiaya göre soruların fotoğrafını çekip yapay zekaya yüklerken yakayı ele verdi. Şüpheli genç "Gaflete düştüm" dese de tutuklanmaktan kurtulamadı.

Soruları yapay zekaya çözdürecekti! YKS'de skandal pahalıya patladı

İstanbul Çekmeköy’de yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın Alan Yeterlilik Testleri oturumunda dikkat çeken bir kopya girişimi ortaya çıktı. Sabah’ın haberine göre, sınav salonuna cep telefonuyla giren 20 yaşındaki Mustafa Eren K., sınav sırasında bazı soruların fotoğrafını çekerek yapay zeka uygulamasından cevap aramaya çalıştı. Gözetmenlerin durumu fark etmesiyle sınav çıkışında durdurulan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SINAVA TELEFONLA GİRDİ

Olay, 21 Haziran’da İstanbul Çekmeköy’de yapılan AYT oturumunda yaşandı. İddiaya göre Mustafa Eren K., üst aramasında fark edilmeyen cep telefonunu cebine saklayarak sınav salonuna girdi. Sınav başladıktan sonra telefonunu çıkaran şüpheli, AYT Fen soru kitapçığındaki bazı sayfaların fotoğrafını çekti.

Soruları yapay zekaya çözdürecekti! YKS de skandal pahalıya patladı 1

SORULARI YAPAY ZEKAYA YÜKLEDİ

Mustafa Eren K.’nin, çektiği soru fotoğraflarını yapay zeka uygulamasına yükleyerek cevap aradığı öne sürüldü. Şüpheli, salonda iki görevli bulunması nedeniyle telefonu daha fazla kullanamadığını ve yeniden cebine koyarak sınava devam ettiğini söyledi.

Soruları yapay zekaya çözdürecekti! YKS de skandal pahalıya patladı 2

GÖZETMENLER ŞÜPHELENDİ

Sınav süresinin bitmesinin ardından salondan çıkmak isteyen Mustafa Eren K., görevliler tarafından durduruldu. Gözetmenlerin “Seni aramamız gerekiyor” diyerek beklettiği şüphelinin yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirildi.

Soruları yapay zekaya çözdürecekti! YKS de skandal pahalıya patladı 3

“BİR ANLIK GAFLETE DÜŞTÜM”

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mustafa Eren K., savcılıktaki ifadesinde sınava tek başına geldiğini ve telefonunu bırakacak yer bulamadığını söyledi. Telefonun internetini kapattığını, cihazı sessize ve rahatsız etme moduna aldığını belirten Mustafa Eren K., sınav başladıktan sonra aklına telefonla soruların fotoğrafını çekip yapay zeka uygulamasında cevap aramak geldiğini ifade etti. Mustafa Eren K., sınav salonuna telefonla girme amacının kopya çekmek olmadığını savunarak, “Bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu” dedi.

Soruları yapay zekaya çözdürecekti! YKS de skandal pahalıya patladı 4

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık işlemlerinin ardından Mustafa Eren K., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli, “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruları yapay zekaya çözdürecekti! YKS de skandal pahalıya patladı 5

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yapay zeka ayt yks kopya
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