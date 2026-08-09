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Öğrenci affıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de! Kimler faydalanabilecek? Dikkat çeken '4 ay' detayı

Binlerce kişi çıkacak yeni öğrenci affına odaklanmışken Resmi Gazete'de öğrenci affıyla ilgili çıkan karar yayımlandı. Buna göre, öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversitelere başvurabilecek.

Öğrenci affıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de! Kimler faydalanabilecek? Dikkat çeken '4 ay' detayı
Doğukan Akbayır

Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğrenci affıyla ilgili düzenlemelerle ilgili tüm detaylar haberimizde!

Öğrenci affıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete de! Kimler faydalanabilecek? Dikkat çeken 4 ay detayı 1

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenlemenin dikkat çeken noktalarından biri kapsamının geniş tutulması oldu. Kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesen öğrenciler de öğrenci affından yararlanabilecek. Ayrıca bir üniversite programını kazanarak kayıt hakkı elde etmesine rağmen kayıt yaptırmayanlara da geri dönüş imkanı sağlandı.

4 AY DETAYI

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurması gerekiyor. Şartları sağlayarak başvurusunu yapan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Öğrenci affıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete de! Kimler faydalanabilecek? Dikkat çeken 4 ay detayı 2

HERKESİ KAPSAMIYOR

Kanunda öğrenci affının dışında bırakılan gruplar da tek tek sıralandı. Terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi kanunda belirtilen suçlardan mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenler ile kanunda belirtilen diğer istisnalar da af kapsamının dışında tutuldu.

Öğrenci affıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete de! Kimler faydalanabilecek? Dikkat çeken 4 ay detayı 3

ASKERDE OLANLAR İÇİN DE HAK TANINDI

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olan öğrenciler de unutulmadı. Askerlik görevini sürdürenler, terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde öğrenci affından yararlanabilecek. Yeniden öğrenime başlayanların askerlik erteleme işlemleri de ilgili kanundaki esaslara göre yapılacak.

YATAY GEÇİŞ İMKANI DA VAR

Düzenlemeyle üniversiteye dönen bazı öğrencilere yatay geçiş hakkı da sağlandı. ÖSYS/YKS puanı, üniversiteye giriş yaptığı yıl itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanını karşılayan öğrenciler, söz konusu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Kontenjanlar üniversitenin fiziki koşulları ve programdaki öğrenci sayısı dikkate alınarak belirlenecek.

Öğrenci affıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete de! Kimler faydalanabilecek? Dikkat çeken 4 ay detayı 4

AÇIKÖĞRETİME GEÇİŞ HAKKI

Öğrenci affından yararlanarak yeniden öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki eşdeğer açıköğretim ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş yapabilecek.

BAZI ÜNİVERSİTELER KAPSAM DIŞINDA

Düzenleme Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler gibi kanunda açıkça sayılan bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler için uygulanmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete öğrenci affı
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