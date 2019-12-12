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Sorumsuz sürücü aracını yola park edince vatandaşlar devreye girdi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Dudullu'da sorumsuz sürücünün yol kenarına bıraktığı araba otobüsün ilerlemesine engel olunca vatandaşlar devreye girdi. Hatalı park nedeniyle kapanan şeritte ilerleyemeyen otobüsün yolunu açmaya karar veren vatandaşlar, el birliğiyle aracı yerinden kaldırarak yolu açtı.

Dudullu’da Alemdağ Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, seyir halinde olan bir otobüs şoförü, sürücüsünün hatalı şekilde park ettiği otomobilin yolu kapaması nedeniyle yoluna devam edemedi. Sorumsuz sürücünün hatalı park engeline takılan otobüs şoförünün yardımına çevredeki vatandaşlar ile otobüsteki yolcular yetişti. Vatandaşlar el birliği ile otomobili yerinden kaldırarak yoldan çekti. Otomobilin yoldan çekilmesiyle önü açılan otobüs şoförü de yoluna güvenli bir şekilde devam edebildi.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşların hatalı park edilen otomobili el birliğiyle kaldırarak yoldan çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar hep birlikte otomobili kaldırarak yoldan çekiyor, bu sayede otobüs şoförü de yoluna devam edebiliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sürücü park

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Erdoğan sayesinde milletin eli para gördü ehliyet araba aldılar ama kullanmayı bi türlü öğrenemediler
trafik polisleri nerde niye çekmiyorlar olmadık yerden araba çekiyolar bunu görmüyorlarmı
vay maganda vay
Maganda değil manda diyecektin galiba. Aklı olan bunu yapmaz.
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