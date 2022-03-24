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Soslu tavuk but nasıl yapılır? Soslu tavuk but malzemeleri neler?

24.03.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam yemeğine çok yakışan soslu tavuk hem nefis tadıyla hem de besleyiciliğiyle sıklıkla tercih ediliyor. Peki soslu tavuk but nasıl yapılır? Soslu tavuk but malzemeleri neler? Soslu tavuğu ilk kez yapacaklar için tarifi ve malzemeleri derledik. İşte soslu tavuk tarifi...

Soslu tavuk but nasıl yapılır? Soslu tavuk but malzemeleri neler?

Görüntüsü ve nefis tadıyla lezzet çöleni yaşatan soslu tavuk birçok kişinin akşam yemeği menüsünde yer alıyor. Soslu tavuğu yanında pirinç veya makarnayla servis edebilirsiniz. Bu lezzetlerin yanına salata da çok yakışacaktır. Peki soslu tavuk but nasıl yapılır? Soslu tavuk but malzemeleri neler? İşte soslu tavuk tarifi...

SOSLU TAVUK MALZEMELERİ

6 adet tavuk baget
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1,5 yemek kaşığı salça
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1/2 çay bardağı zeytinyağı
3 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı acı toz kırmızı biber

SOSLU TAVUK BUT TARİFİ

Yoğurt, zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, salça, tuz ve baharları bir kapta güzelce çırpın. Sonrasında içerisine tavuk bagetleri koyun ve harmanlayın. Kabın üzerini streç bir filmle sarın ve buzdolabında en az 1 saat, mümkünse 1 gece bekletin.

Bagetleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Kalan sosu üzerinde gezdirin. 190 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Tavuklar pişerken tepsiye, ortadan ikiye bölünmüş sarımsak ya da sebzeler ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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