'Aşk kazandı mı?' Sosyal deneye kim nasıl tepki verdi?

Polonya’nın YouTube vloggerlarından Jakub ve David, sosyal deney yapmak adına Polonya’nın 100 farklı noktasından bir eşcinsel evlilik teklifinin canlandırmasını yaptı.

Gzone'un aktardığına göre, gizli kameralarla filme alınan deneyde, sevgilisine evlenme teklif edeceği için çok heyecanlı olan erkek, yoldan geçenlere sevgilisiyle onun evlenme teklifi sırasındaki fotoğrafını çekmesini rica ediyor.

Fotoğraf çekmek için bekleyen kişiler, gelecek olan kişinin de erkek olduğundan haberdar değil. Deneyin zirve noktasında Jakub, David’e evlenme teklif ediyor ve bunu izleyen kişilerin tepkileri filme alınıyor.

Gelen tepkilerin büyük çoğunluğu olumlu olsa da az sayıda olumsuz tepki de geliyor.

Videonun sonunda verilen bilgiye göre Polonya, Avrupa Birliği’nde eşcinsel çiftlerin evlenmesinin yasa ile korunmadığı 6 ülkeden bir tanesi.



