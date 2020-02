Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi başladı

Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi kapsamında, Akdeniz Belediyesi sınırları içindeki kentsel yeşil alanlar ile Yunanistan’ın Selanik kentine bağlı Delta Belediyesi sınırlarındaki yeşil alanlarla ilgili çalışma yapılacak.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında “Şehir Eşleştirme Programı” kapsamında desteklenen Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesinin basın tanıtımı gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi (MEÜ), Akdeniz Belediyesi, Yunanistan’ın Selanik kentinden Delta Belediyesi ile ANTIGONE Derneğinin paydaş olduğu projenin tanıtım toplantısına, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ile öğretim elemanları katıldı. Çiftlikköy Kampusu Vadi Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, İdlib’teki hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak katılmadı.

“Mersin Teknopark, bu yılki sıralamada 3’üncülüğe yükselecek”

Rektör Çamsarı, toplantıda konuşmasına, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına değinerek başladı. Üzüntülerini dile getiren ve saldırıda yaralanan askerlere şifa dileyen Çamsarı, yaralılarla ilgili her türlü yardıma gönüllü olarak hazır olduklarını söyledi.

Daha sonra projeyle ilgili konuşan Çamsarı, bu yılki sıralamada Mersin Teknoparkın, 55 teknopark arasında 3’üncü sıraya yükseleceği haberini aldığını belirterek, “Hastane yazılımlarından tek yerli antivüris programına kadar hepsinin üretildiği bir teknoparkımızın olması, Mersin Üniversitemizin de gurur kaynağı. Burada bizim 28 akademisyenimizin firması var. Diğer 50 firmanın da içinde çalışan ve danışmanlık yapan hocalarımızla öğrencilerimiz var. Onun dışında Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik Ofisi gibi bu tür yatırımlara ve girişimlere, patente yönelik birçok organımız var. Bu 5 yıl içinde bunu sağladık. Şu an için bunun faydalarını milli savunmada görüyoruz ama bundan sonra da bugün de burada olma nedenimiz bu, inşallah her alanda her gelişmeye bizler de katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Şu an Mersin’de proje yapmadıkları hiçbir yerel yönetim olmadığını vurgulayan Çamsarı, başta Mersin Valisi Ali İhsan Su olmak üzere belediye başkanlarının hepsiyle irtibat halinde olduklarını kaydetti. Akdeniz Belediyesi’nin, işbirliği konusunda oldukça istekli ve çalışkan olduğunu vurgulayan Çamsarı, Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın da projeler konusunda çok destek olduğunu dile getirdi.