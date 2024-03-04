Sosyal medya beğenileri gündem olmuştu! Arda Güler tartışmalara son noktayı koydu

Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in Galatasaraylı oyuncuların paylaşımlarını beğenmesi sosyal medyada gündem olmuştu.

F.BAHÇELİ TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Gelen tepkiler sonrası beğenileri geri çeken Arda Güler, Fenerbahçe taraftarından yoğun eleştiri aldı.

ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili olarak Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan 19 yaşındaki futbolcu şunları ifade etti:

"Milli Takım'dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım."





