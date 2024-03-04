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Sosyal medya beğenileri gündem olmuştu! Arda Güler tartışmalara son noktayı koydu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.03.2024 19:45
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi ile ilgili paylaşımlarını beğenmişti. Sosyal medyada Arda Güler'in Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları konuşulurken, yıldız futbolcu yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu.

Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in Galatasaraylı oyuncuların paylaşımlarını beğenmesi sosyal medyada gündem olmuştu.

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F.BAHÇELİ TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Gelen tepkiler sonrası beğenileri geri çeken Arda Güler, Fenerbahçe taraftarından yoğun eleştiri aldı.

ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili olarak Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan 19 yaşındaki futbolcu şunları ifade etti:

"Milli Takım'dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım."

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