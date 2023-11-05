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Sosyal medya Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın o sözlerini konuşuyor: Hamına da mamına da!

05.11.2023 22:27 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Burak Yılmaz karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Sosyal medya Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın o sözlerini konuşuyor: Hamına da mamına da!

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası kameraların karşısına geçen Burak Yılmaz, oldukça sert açıklamalarda bulundu.

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"NASIL OLACAK ABİ!"

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Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarına yönelik olarak sert ifadeler kullanan Yılmaz, Geçen hafta oldu, bu hafta oldu. Fenerbahçeliler hakemi söylüyor, Trabzonsporlular hakemi söylüyor, Galatasaraylılar hakemi söylüyor. E bize yapılanlar ortada. Nasıl olacak abi, nasıl olacak yani! Keyfine göre 2 hafta maç verme, 2 hafta sonra ver. Beşiktaş'ın penaltısını vermemek bu kadar kolay mı? Bu kadar mı kolay! Bu nedir? Biz inanıyoruz, güveniyoruz. Yabancı hakem diyorlar, biz 'Hayır bizim insanımız' diyoruz."

"HAMINA DA MAMINA DA"

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Açıklamasında ilginç bir de ifade kullanan Burak Yılmaz'ın "Keyfine göre bir maç bizi doğra. Hamına da mamına da! Bize yapılanları görüyorsunuz. Bu nedir abi ya, bu nedir ya! Beşiktaş'ta kaos var, biz de vuralım. Beşiktaş'ta kaos falan yok abi. Bu nedir!" sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

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