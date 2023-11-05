SON DAKİKA: Beşiktaş teknik direktörü Burak Yılmaz'dan maç sonu olay açıklamalar: Eric Bailly Tayfur'un yakasına yapıştı!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş 1-0 öne geçtiğimi mücadelede Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısı öncesi Eric Bailly'i oyundan alan Burak Yılmaz'ın bu kararının nedeni merak edilirken Yılmaz maçın ardından yaptığı açıklamalarla bunun nedenini açıkladı.

Burak Yılmaz bunun yanında oldukça dikkat çeken ifadeler de kullandı.

"TAYFUR'UN YAKASINA YAPIŞTI"

"Beşiktaş forması, benim için her şeyden daha değerli. 3 puan umurumda değil. Önemli olan, Beşiktaş’tır. Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım. Teknik direktörlük kariyerim, hiç önemli değil. Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmeyeceğim. Bailly’i, Tayfur ile yaşadığından dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın.”

PENALTI SÖZLERİ

“Beşiktaş’ın penaltısını vermemek, bu kadar kolay mı? Keyfine göre doğra. Bu nedir ya!”

"OLMUYORSA AYRILACAĞIM"

“Yarın başkanımla görüşeceğim, 3 Aralık'a kadar ben kalacaksam bir isteğim olacak. Olmuyorsa ayrılacağım.”





