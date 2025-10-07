Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Mili arada Milano'ya giden Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu ile mi görüştü?

Süper Lig’de Milli araya Beşiktaş karşılaşmasından aldığı beraberlikle giren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu İtalya’ya gitti. Nusret’in restoranında bulunan ikilinin, Hakan Çalhanoğlu ile görüştüklerine dair sosyal medyada görüntüler ortaya atıldı.

NUSRET PAYLAŞTI!

Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, dün akşam Milano'da görüntülendi. Fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan hesabından paylaşan Nusret’e, kısa süre içerisinde beğeni yağdı.

BU SEFERDE HAKAN ÇALHANOĞLU FOTOĞRAFI!

Nusret aynı gün bir diğer paylaşımında ise Hakan Çalhanoğlu ile olan fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada kullanıcıları bu iki paylaşımdan transfer görüşmesi iddialarını ortaya attı. Sosyal medya bu görüntüler sonrası çalkalandı.

GÖRÜŞMELER YAPILMIŞTI

Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Inter’in yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, uzun bir dönem transfer görüşmelerinde bulunmuş fakat yüksek bonservis bedeli transferin önünde engel olarak kalmıştı.