Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Mili arada Milano'ya giden Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu ile mi görüştü?

Süper Lig lideri Galatasaray Milli araya Beşiktaş beraberliğiyle girerken, teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu İtalya’nın Milano şehrinde görüntülendi. Restoran zinciri sahibi Nusret’in sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkan diğer bir detay ise Inter’in Milli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’nun da aynı mekanda olduğu iddiası… İşte detaylar…

Burak Kavuncu
Süper Lig’de Milli araya Beşiktaş karşılaşmasından aldığı beraberlikle giren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu İtalya’ya gitti. Nusret’in restoranında bulunan ikilinin, Hakan Çalhanoğlu ile görüştüklerine dair sosyal medyada görüntüler ortaya atıldı.

NUSRET PAYLAŞTI!

Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Mili arada Milano ya giden Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu ile mi görüştü? 1

Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, dün akşam Milano'da görüntülendi. Fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan hesabından paylaşan Nusret’e, kısa süre içerisinde beğeni yağdı.

BU SEFERDE HAKAN ÇALHANOĞLU FOTOĞRAFI!

Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Mili arada Milano ya giden Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu ile mi görüştü? 2

Nusret aynı gün bir diğer paylaşımında ise Hakan Çalhanoğlu ile olan fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada kullanıcıları bu iki paylaşımdan transfer görüşmesi iddialarını ortaya attı. Sosyal medya bu görüntüler sonrası çalkalandı.

Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Mili arada Milano ya giden Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu ile mi görüştü? 3

Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Mili arada Milano ya giden Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu ile mi görüştü? 4

Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Mili arada Milano ya giden Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu ile mi görüştü? 5

GÖRÜŞMELER YAPILMIŞTI

Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Mili arada Milano ya giden Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu ile mi görüştü? 6

Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Inter’in yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, uzun bir dönem transfer görüşmelerinde bulunmuş fakat yüksek bonservis bedeli transferin önünde engel olarak kalmıştı.

