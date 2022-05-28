Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Fatih Terim adım adım geri dönüyor...

Galatasaray'da bu sezon zirveden oldukça uzak kaldı. Sezona Fatih Terim ile başlayan ancak alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılmıştı. Daha sonra Terim'in ardından göreve Domenec Torrent geldi. İspanyol hoca ile bir türlü istenilen çıkış yakalanmazken zaman zaman düşme hattına kadar gerileyen bir takım ortaya çıktı.

SEÇİM HAZİRAN AYINDA

Galatasaray Kulübünde 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için tüm hazırlıklar tamamlandı. Favori olarak Dursun Özbek'in görüldüğü seçim öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör olarak kimin getirileceği henüz netleşmezken, kulislerde Fatih Terim ismi dolaşıyor.

NECATİ ATEŞ'TEN PAYLAŞIM

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in Fatih Terim'i takımın başına getireceği iddiaları üzerine Terim'in yardımcısı Necati Ateş'in yaptığı paylaşım "Geri mi dönüyorlar?" sorularını akıllara getirdi.

"AZ KALDI..."

Fatih Terim'e yakınlığı ile bilinen Dinçer Azaphan'ın paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu. Bu paylaşımlardan sonra Fatih Terim'in geri döneceği konuşulmaya başlandı.



