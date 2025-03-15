Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sosyal medya bu skandalı konuşmuştu! Antalya Emniyeti harekete geçti: Mezarlıkta poz veren turistler yurt dışına çıkmış...

Sosyal medya bu skandalı konuşmuştu! Antalya Emniyeti harekete geçti: Mezarlıkta poz veren turistler yurt dışına çıkmış...

15.03.2025 08:32
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.03.2025 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kızın sosyal medya hesaplarında izlenme uğruna mezarlıkta çektiği ve yayınlanan görüntüler infial yaratmıştı. Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada şahısların Türkiye'yi terk ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca şahıslar hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda yabancı uyruklu iki genç kız, şehir merkezindeki bir mezarlıkta bulunan mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayarak kola içti. Bu anları fotoğraf ve video çekerek kayda alan 2 genç kız o görüntüleri, "İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi" yorumu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MEZAR-TASLARININ-UZERINE-OTURUP-ISKAMBIL_610402_180675

TEPKİ YAĞMIŞTI

Paylaşımın ardından iki genç kız, videoyu nasıl çektiklerini anlatan ikinci bir video da paylaştı. Normal kıyafetle girdikleri mezarlıkta üzerlerindeki kıyafetleri değiştiklerini gösteren görüntülerin diğer sosyal medya hesaplarından da yayıldı. İki genç kızın paylaşımı büyük tepki aldı.

AW412761_02

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YAPMIŞLAR

Sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde hızla yayılan ve tepkilere neden olan görüntülerin ardından başlatılan inceleme başlatan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bahse konu olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu şahıslar tarafından Andızlı Mezarlığı'nda gerçekleştirildiği belirlendiği ve şahısların 10 Mart Pazartesi günü Türkiye'den ayrılarak yurtdışına çıkış yaptıklarının belirlendiği açıklandı. Açıklamada ayrıca şahıslar haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi gereği; 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

AW412761_03

MEZAR-TASLARININ-UZERINE-OTURUP-ISKAMBIL_610397_180675

Mynet'in Sesi
Mezar taşı üzerinde skandal görüntüler...Mezar taşı üzerinde skandal görüntüler...
Havalimanında yolcunun pantolonundan kaplumbağa çıktı!Havalimanında yolcunun pantolonundan kaplumbağa çıktı!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya antalya mezar taşı kola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ece Gürel olayında sürpriz tanık...

Ece Gürel olayında sürpriz tanık...

Çöp kutusunun içinde gördü! "Uzayıp kısalıyordu"

Çöp kutusunun içinde gördü! "Uzayıp kısalıyordu"

Arap müşteriyle yolculuk! Taksimetredeki rakam dudak uçuklattı

Arap müşteriyle yolculuk! Taksimetredeki rakam dudak uçuklattı

1800 TL'ye satın aldı! 3 milyona sattı: "Görür görmez anladım"

1800 TL'ye satın aldı! 3 milyona sattı: "Görür görmez anladım"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.