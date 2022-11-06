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Sosyal medya bunu konuşuyor! Galatasaray - Beşiktaş derbisine damga vuran Mauro Icardi'ye Kylian Mbappe'den tebrik geldi!

06.11.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve puanını 24'e yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti. Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldıza eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'den tebrik geldi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Galatasaray - Beşiktaş derbisine damga vuran Mauro Icardi'ye Kylian Mbappe'den tebrik geldi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Nef Stadyumu'nda sarı - kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakaya Mauro Icardi damgasını vurdu.

ICARDI DUBLE YAPTI

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Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18. ve 59. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli yıldız, karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı ve taraftarlarla mutluluğunu paylaştı.

MBAPPE'DEN TEBRİK GELDİ

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Müsabaka sonrasında Instagram'dan bir paylaşım yapan Icardi'ye, eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'den tebrik geldi. Fransız yıldız, Icardi'nin paylaşımına alkış emojisiyle yorum yaptı. Icardi ise Mbappe'ye kalp atarak cevap verdi.

Mbappe'nin yorumu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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