Sosyal medya bunu konuşuyor! Galatasaray - Beşiktaş derbisine damga vuran Mauro Icardi'ye Kylian Mbappe'den tebrik geldi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Nef Stadyumu'nda sarı - kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakaya Mauro Icardi damgasını vurdu.

ICARDI DUBLE YAPTI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18. ve 59. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli yıldız, karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı ve taraftarlarla mutluluğunu paylaştı.

MBAPPE'DEN TEBRİK GELDİ

Müsabaka sonrasında Instagram'dan bir paylaşım yapan Icardi'ye, eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'den tebrik geldi. Fransız yıldız, Icardi'nin paylaşımına alkış emojisiyle yorum yaptı. Icardi ise Mbappe'ye kalp atarak cevap verdi.

Mbappe'nin yorumu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

