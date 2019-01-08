Sosyal medya bunu konuşuyor: Palu ailesi...

Olayın ekranlara gelmesinin ardından Twitter'da da #paluailesi etiketi Trend Topic (TT) oldu. İşte atılan tweetlerden bazıları...
Palu ailesi sosyal medyayı karıştırdı!
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Türkiye'nin bu ara en çok konuşulan olaylarından biri de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ile gündeme gelen esrarengiz Palu ailesi.
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Öyle ki Twitter'da #palu etiketi TT olmuş durumda.
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
İşte Palu ailesi hakkında atılan tweetler...
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum