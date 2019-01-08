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Sosyal medya bunu konuşuyor: Palu ailesi...

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.01.2019 10:11 | Son Güncelleme

Palu ailesinde yaşanan olaylar sosyal medyayı da karıştırdı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen aile, yaşadıkları olaylarla hala gizemini koruyor. Aileye damat olarak giren Tuncer Ustael'e çocuk istismarı, tecavüz, işkence gibi vahim iddialar yöneltiliyor.

Olayın ekranlara gelmesinin ardından Twitter'da da #paluailesi etiketi Trend Topic (TT) oldu. İşte atılan tweetlerden bazıları...

Palu ailesi sosyal medyayı karıştırdı!

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Türkiye'nin bu ara en çok konuşulan olaylarından biri de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ile gündeme gelen esrarengiz Palu ailesi.

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
Öyle ki Twitter'da #palu etiketi TT olmuş durumda.

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
İşte Palu ailesi hakkında atılan tweetler...

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi

Sosyal Medyanın Gündemi: Palu Ailesi
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Anahtar Kelimeler:
palu ailesi müge anlı Twitter sosyal medya

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