Sigara içen sincaplar sosyal medyayı salladı: Uzmanlar sebebini açıkladı!

Londra’nın Brixton bölgesinde çekilen görüntülerde gri bir sincabın çit üzerinde elektronik sigara taşıdığı görüldü. Küçük hayvanın cihazı kemirdiği anlar kısa sürede viral oldu.

Benzer bir görüntü de Philadelphia’da kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan videoda bir sincabın “elektrobik sigara” cihazıyla oynadığı dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

NİKOTİN DEĞİL KOKU CEZBEDİYOR

Uzmanlara göre sincapların bu cihazlara yönelmesinin nedeni nikotin değil, elektronik sigaralardan yayılan meyvemsi kokular. Ancak bu durum masum değil.

Hayvanların cihazları kemirirken mikroplastik yutabileceği ve nikotine maruz kalabileceği belirtiliyor.