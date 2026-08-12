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Sosyal medya fenomeni canlı yayında yaşamına son verdi

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Nilgün Arabacı

Japon influencer Mina Chan, 5 Ağustos'ta Güney Kore'nin Seul kentindeki evinde gerçekleşen bir canlı yayın sırasında hayatını kaybetti. 25 yaşındaki sosyal medya fenomeninin ailesi, ölümünün ardından yaptığı açıklamada sosyal medyadaki sert ve kırıcı yorumlara dikkat çekti.

K-pop grubu ENHYPEN hayranlığıyla tanınan Japon influencer Mina Chan'ın ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. People'ın aktardığı bilgilere göre 5 Ağustos 2026'da bir canlı yayın sırasında yaşamını yitiren Chan'ın ölümü, ailesi tarafından da doğrulandı. Güney Kore polisi olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

450 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VARDI

Mina Chan, sosyal medya hesaplarında moda, güzellik ve yaşam tarzına ilişkin içerikler paylaşıyordu. Silinen TikTok hesabında 300 binden fazla, Instagram hesabında ise yaklaşık 150 bin takipçisi bulunuyordu.

Güney Kore'de yaşayan Chan aynı zamanda ENHYPEN grubuna olan ilgisiyle de biliniyordu. Sosyal medya hesaplarında grubun üyelerine ve K-pop kültürüne ilişkin paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

Sosyal medya fenomeni canlı yayında yaşamına son verdi 1

CANLI YAYINDA ÖLDÜ

Kore basınında yer alan bilgilere göre Güney Kore'nin Yongsan Polis Merkezi, 5 Ağustos sabahı Seul'deki evinde bulunan 20'li yaşlardaki Japon bir kadının canlı yayın sırasında hayatını kaybettiğini doğruladı. Polisin olay yerine ulaştığında Chan'ı evinde ölü bulduğu ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ölümün ardından canlı yayına ait görüntülerin sosyal medyada yayılması da tepki çekti. Aile ve yakınlarının mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki çağrılar yapılırken, olayın ayrıntılarının sosyal medyada paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Sosyal medya fenomeni canlı yayında yaşamına son verdi 2

AİLESİ GELEN YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Chan'ın ailesi, ölümünün ardından yaptığı açıklamada genç influencer'ın sosyal medyada aldığı sert eleştiriler nedeniyle derinden etkilendiğini belirtti.

Ailesi ayrıca insanların internette yazdıkları sözlerin karşı tarafta nasıl bir etki yaratabileceğini düşünmesi gerektiğini ifade etti. Chan'ın kız kardeşi ise onu insanlara karşı her zaman nazik ve sıcak davranan biri olarak tanımlayarak ailesinin yaşadığı acıyı paylaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mina Chan'ın ölümünün ardından sosyal medyada çevrim içi taciz ve zorbalık tartışmaları yeniden gündeme geldi. Bazı haberlerde Chan'ın ölümünden önce sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldığı öne sürülürken, bu yorumların ölüm üzerindeki etkisine ilişkin resmi soruşturmanın sonucu henüz açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
fenomen kore
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kafayı sıyırmışlar, kendine yazık etmiş..
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