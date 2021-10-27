Sosyal medya fenomeni Jess Hunt, Eyfel Kulesi’nin önünde poz verdi! Hayranları sahte seyahat ile suçladı

Daha öncesinde yaptığı açıklamalarla defalarca kez sosyal medyanın gündeminde yer alan Jess Hunt, bu sefer de photoshop söylentileriyle popüler oldu. 24 yaşındaki fenomen Paris’teki en ünlü yerlerden biri olan Eyfel’in hemen önünde poz verdi. Işıltılı bir elbiseyle gece saatlerinden çekilen pozlar hayranlarının dikkatli gözlerinden kaçmadı.

BÜTÜN NOKTALARA DİKKAT ETTİLER

Sosyal medya hesabında yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunan Hunt, sanat turist olmakla suçlandı. Vücudundaki gölgelerin olmadığına dikkat çeken takipçiler, onu yeşil bir ekranın önünde olmakla suçladı.

Yeşil bir perdenin önünde poz verdiğini ve ardından Eyfel görüntüsünün monte edildiğini söyleyen kullanıcıların diğer bir kanıtı ise, yolun tam ortasında duran beyaz çizgi. Kullanıcılar gönderisinde bir video tercih eden Hunt’un ayaklarının beyaz çizgi ile orantılı olmadığı söyledi.



