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Sosyal medyada hastalığıyla savaşını anlatıyor! Cara Cruz eleştirilere rağmen güzellik tabularını yıkıyor 

27.10.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 100 bin takipçisi bulunan Cara Cruz, sosyal medya hesabından sık sık lipödem ve lenfödemle mücadelesini anlatıyor. Kalın ve şiş bacaklarının nedeni olarak fazla kilolarını görenlere inat Cruz hastalığı hakkında bilgi vermeyi sürdürüyor.

Sosyal medyada hastalığıyla savaşını anlatıyor! Cara Cruz eleştirilere rağmen güzellik tabularını yıkıyor 

Çocukluğundan beri dördüncü evre lipödem ve lenfödem hastalıklarıyla mücadele eden Cara Cruz, başlangıçta fiziksel görüntüsündeki değişikliği fazla kilolarına bağladı. Ancak 17 yaşında bir bacak yaralanması geçirdiğinde Cruz’un hastalığı bir fizyoterapist tarafından keşfeldi. ABD, Pittsburgh, PA'dan 39 yaşındaki, nihayet 20'li yaşlarında teşhis edildi ve bir doktor tarafından lipödeminin çıkarılması için araştırmaya başladı. Bıçak altına yatmayı planlayan Cruz, “Ben her zaman fazla kiloları olan bir insandım. Bebekken tombul bacaklarım vardı. Okulda her zaman sınıfımın en büyüğü gibi görünüyordum” dedi.

BACAKLARINDAKİ FAZLA YAĞLARDAN KURTULDU

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Dört liposuction ve manuel lipödem alma ameliyatının bir kombinasyonu sayesinde Cruz, bacaklarındaki ve kollarındaki fazla kiloları almayı başardı. Ayrıca bir metreden fazla derinin alındığı lipoödemi gidermek için büyük ölçekli bir karın germe ameliyatı geçirdi. Ameliyatın sonrasında kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Cruz, “Bir oyun değiştirici oldu.Sırt ağrım geçti. Daha dik oturuyorum. Daha iyi yürüyorum çünkü dizlerim ağrımıyor. O kadar çok şey var ki tüm o lipödem ve fazla kiloları aldırmak hayatımı değiştirdi.” dedi.

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK OLUYOR

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Sosyal medyada hesabından hastalığı fark etme süreci ve tedavisi hakkında bilgiler veren Cruz, “Böyle bacakları olan tek kişi olduklarını düşünen pek çok mesaj aldım. İnsanlar teşhis koymaya teşvik edildi ve bazıları bana ne kadar yardımcı olduğunu gördükten sonra ameliyat olmak için bir adım attı.” dedi.

Sosyal medya paylaşımlarının olumlu yanları kadar olumsuz geri dönüşleri olduğundan söz eden Cruz, “Bu sürece inamayarak kilolarımdan dolayı eleştiren insanlarda var. Ben 10 kadından 1’inde lipödem olduğunu biliyorum ve umut olmak için onlara seslenmeye devam edeceğim” diye konuştu.

LİPÖDEM NEDİR?

Lipödem, bacaklar ve kollarda anormal derecede yağ birikmesi olarak ifade edilen bir hastalıktır. Çoğu zaman sancılı ve ağrılı olabilir. Hatta hastaların günlük hayatını doğrudan etkiler.

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