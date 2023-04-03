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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten hayranına şoke eden hareket...

03.04.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç yine skandal bir harekete imza attı. Açıklamaları ve yaptıkları ile sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç bu sefer de katıldığı bir davette şarkı söylerken onunla fotoğraf çekilmek isteyen hayranına verdiği tepki gündemde.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç son yılların öne çıkan isimlerinden. Çektiği videolar ve sahnelerinde söylediği sözler ile sık sık gündeme gelen fenomen tepkileriyle sık sık adından söz ettiriyor.

Oğlu da trafikte yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen Övüç sahne aldığı mekanda şoke eden bir harekete imza attı.

Katıldığı bir davette sahne aldığı sırada onunla fotoğraf çekilmek isteyen bir hayranına bağırarak tepki gösteren Murat Övüç'ün tavrını görenler şoke oldu.

Ekran Alıntısı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

Yaşlı hayranına 'Daha ilk şarkı ama' diyerek bağıran Murat Övüç eteğini savunarak kadının yanından ayrıldı.

Övüç'ü gören bir kısım sosyal medya kullanıcısı "Bu adamın üslubu bu, çok da şaşırmamak lazım aslında" dedi.

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