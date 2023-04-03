Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten hayranına şoke eden hareket...

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç son yılların öne çıkan isimlerinden. Çektiği videolar ve sahnelerinde söylediği sözler ile sık sık gündeme gelen fenomen tepkileriyle sık sık adından söz ettiriyor.

Oğlu da trafikte yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen Övüç sahne aldığı mekanda şoke eden bir harekete imza attı.

Katıldığı bir davette sahne aldığı sırada onunla fotoğraf çekilmek isteyen bir hayranına bağırarak tepki gösteren Murat Övüç'ün tavrını görenler şoke oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

Yaşlı hayranına 'Daha ilk şarkı ama' diyerek bağıran Murat Övüç eteğini savunarak kadının yanından ayrıldı.

Övüç'ü gören bir kısım sosyal medya kullanıcısı "Bu adamın üslubu bu, çok da şaşırmamak lazım aslında" dedi.



