Yatak odası itirafı çok konuşulan Hailey Baldwin üstsüz pozlarıyla tepki çekti

2018 yılında dünyaevine giren Hailey Bieber ve Justin Bieber son zamanlarda magazin gündeminin de en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hailey Bieber kısa süre önce kocasıyla yatak sırlarını anlatmaktan çekinmemişti.

En sevdiği pozisyonlardan üçlü ilişki hakkındaki düşüncelerine kadar samimi açıklamalarda bulunan güzel model şimdi de üstsüz pozlarıyla gündemde.

Bir spor markasının yüzü olan model son olarak göğüslerini kapatarak verdiği pozlarla resmen tepki çekti.

Hailey Baldwin'in pozlarınıa hayranları "Bu neyin reklamı şimdi?", Justin sana kıyafet almıyor mu?", Bu kadar mı çaresizsin" yorumlarında bulundu.

YATAK ODASI İTİRAFI

Yatak odasındaki en sevdikleri pozisyonun doggy olduğunu dile getiren ünlü model, aynı zamanda birlikteliklerini akşam yaşamayı sevdiklerini söylemişti.



