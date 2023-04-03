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  4. Yatak odası itirafı çok konuşulan Hailey Baldwin üstsüz pozlarıyla tepki çekti

Yatak odası itirafı çok konuşulan Hailey Baldwin üstsüz pozlarıyla tepki çekti

03.04.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendall Jenner'in sütyensiz pozları sonrası Hailey Baldwin de üstsüz poz verdi. İki isim de büyük tepki gördü. Yakın arkadaşlardan Hailey Baldwin'in göğüslerini elleriyle kapatarak verdiği pozlara hayranları "Bu neyin reklamı şimdi?" diyerek kızdı.

Yatak odası itirafı çok konuşulan Hailey Baldwin üstsüz pozlarıyla tepki çekti

2018 yılında dünyaevine giren Hailey Bieber ve Justin Bieber son zamanlarda magazin gündeminin de en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hailey Bieber kısa süre önce kocasıyla yatak sırlarını anlatmaktan çekinmemişti.

En sevdiği pozisyonlardan üçlü ilişki hakkındaki düşüncelerine kadar samimi açıklamalarda bulunan güzel model şimdi de üstsüz pozlarıyla gündemde.

Bir spor markasının yüzü olan model son olarak göğüslerini kapatarak verdiği pozlarla resmen tepki çekti.

Sütyensiz pozlar büyük tepki çekti! "Her şeyi göreceksek..." Sütyensiz pozlar büyük tepki çekti! "Her şeyi göreceksek..."

Hailey Baldwin'in pozlarınıa hayranları "Bu neyin reklamı şimdi?", Justin sana kıyafet almıyor mu?", Bu kadar mı çaresizsin" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

YATAK ODASI İTİRAFI

Yatak odasındaki en sevdikleri pozisyonun doggy olduğunu dile getiren ünlü model, aynı zamanda birlikteliklerini akşam yaşamayı sevdiklerini söylemişti.


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