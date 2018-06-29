Sosyal medya fenomeni Pucca'nın evine polis baskını

Pucca adıyla tanınan Selen Pınar Işık, oğlu Batı’yla ilgili olarak Twitter’da yaptığı “Batı’nın uşağıyım” paylaşımının ardından polislerin babasının evine gittiğini ve 'terör örgütüne dair kanıt aradığını' yazdı.

Işık ayrıca kendisine geçmiş olsun diyen bir kişiye şöyle cevap verdi:

"Terör örgütü, halkı isyana sevk etme… Saymışlar aileme. Kanıt eksiği varmış. Telefonlarını almışlar."

Işık'ın ailesinin evinin polis tarafından basılmasının gerekçesi olarak gösterilen twette şu ifadeler yer almıştı:

"Tabii Batı’nın uşağıyım… Başka neyi olacağım, bayağı uşaklık yapıyorum… Canım Batı, uşağınım, köpeğinim hatta… Batı kalp ben."

