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Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ'ın gözaltına alınma sebebi ortaya çıktı! Terör örgütüne üyelik iddiası

24.11.2023 15:22 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ son dönemde sevgilisi Melis Buse Betkayan ile bir küs bir barışık yaşadığı ilişkisiyle gündemdeydi. Fenomen Kıbrıs'a uçmak için gittiği havalimanında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Evliyken aynı zamanda Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan ile beraber olan sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Sevgilisi fenomenin kendisiyle küs olduğu dönemde şikayetçi olduğu için gözaltına alındığını söylese de gerçek bambaşka çıktı.

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen, Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti.

Ekran Alıntısı

Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğunu belirledi.

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Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü. (DHA)

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