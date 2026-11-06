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Kütahya'da 5 bin yıllık ekmek bulundu! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde gerçekleştirilen kurtarma kazılarında, yaklaşık 5 bin yıl önce yaşanan yangında yanarak günümüze kadar ulaşan 8 ekmek kalıntısı ortaya çıkarıldı. Tunç Çağı'ndan günümüze ulaşan tarihi buluntular, dönemin beslenme kültürüne ışık tutarken Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Kütahya'da 5 bin yıllık ekmek bulundu! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Termik santral sahasında bulunan höyükte, altındaki linyit rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan kurtarma kazıları, Kütahya Müzesi Müdürlüğünce Dr. Arkeolog Sevgi Gürdal başkanlığında sürdürülüyor.

Kütahya da 5 bin yıllık ekmek bulundu! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu 1

Kütahya Müze Müdürü de olan Gürdal, höyükte Orta Tunç Çağı ve Erken Tunç Çağı tabakalarında kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kütahya da 5 bin yıllık ekmek bulundu! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu 2

5 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANAN 8 EKMEK BULUNDU

Geçen yıl yapılan kazılarda bir odada fırın, duvar kenarında ise raf kalıntıları tespit ettiklerini belirten Gürdal, raf ayaklarının arasında yanmış halde 8 ekmek ile buğday ve mercimek kalıntılarına rastladıklarını ifade etti.

Kütahya da 5 bin yıllık ekmek bulundu! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu 3

Gürdal, buluntuların yaklaşık 5 bin yıl öncesine, Erken Tunç Çağı'nın ilk çeyreğine tarihlendirildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Yaptığımız kazılarda oda içindeki fırının bulunduğu alanda, raf ayaklarının arasında yanmış halde 8 ekmek bulduk. Ekmeklerin etrafında buğday ve mercimek kalıntılarına da rastladık. Bu da yangın çıkmadan önce orada bir raf bulunduğunu gösteriyor. Rafın üzerinde çuvallarda veya torbalarda tarım ürünleri ve ekmek de bulunuyormuş. Yangın sırasında rafın yıkılmasıyla bunlar karışık halde ele geçmiş oldu."
Kütahya da 5 bin yıllık ekmek bulundu! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu 4

MÜZEDE ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Gün yüzüne çıkarılan ekmekler ile buğday ve mercimek kalıntılarının Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nde sergilenmeye başladığını belirten Gürdal, ziyaretçilerin buluntuların bugüne nasıl ulaştığını merak ettiğini anlattı.

Gürdal, söz konusu eserlerin müzede en fazla ilgi gören buluntular arasında yer aldığını belirterek, "Seyitömer Höyüğü, müzelerimizde sergilenen eserlerin aslında büyük bir bölümünü oluşturuyor. Seyitömer Höyüğü eserleri, döneminin günlük ve sosyal hayatına, sanat anlayışına ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin çeşitli veriler sunuyor." dedi.

Kütahya da 5 bin yıllık ekmek bulundu! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu 5

SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ'NDE KAZILAR 1989'DA BAŞLADI

Geçmişi milattan önce 3000'li yıllara uzanan Seyitömer Höyüğü, Kütahya kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Özel bir elektrik üretim firmasının çalışma sahasında yer alıyor.

Orijinal yüksekliği 26 metre, eni 140 metre ve boyu 150 metre olan höyükteki kurtarma kazıları, linyit rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1989'da Eskişehir Müzesi Müdürlüğünce başlatıldı.

Kütahya da 5 bin yıllık ekmek bulundu! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu 6

Kazılar, 1990-1995 yıllarında Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğünce sürdürüldü. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında çalışmalar 2006'da üniversitenin Arkeoloji Bölümü'ne devredildi.

Kütahya da 5 bin yıllık ekmek bulundu! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu 7

Öğretim elemanları, öğrenciler ve işçilerden oluşan kazı heyeti, çalışmalarını 2014'e kadar sürdürdü. Höyükten çıkarılan 17 binden fazla eser, sergilenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya da 5 bin yıllık ekmek bulundu! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu 8

Kurtarma kazıları, 2019'dan bu yana Kütahya Müzesi Müdürlüğünce yürütülüyor.

Kütahya da 5 bin yıllık ekmek bulundu! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu 9
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya ekmek arkeolojik kazı
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