Mynet Trend

Sosyal medya üzerinden paylaştı! Boşanmadan başka bir kadınla düğün yaptı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 30.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşayan Elif D. isimli bir kadın, kendisini başka kadınlarla aldattığını iddia ederek 16 yıllık eşine boşanma davası açtı. Mahkeme boşanma davası için duruşma günü verirken bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle düğün yapan davalı koca, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul’da yaşayan Elif D.(38) ve Ömer D.(39) çifti 2003 yılında evlendi. Bu evlilikten 13 yaşında bir çocukları oldu. İddiaya göre, Ömer D. 6 ay önce hayvan ticareti yapmak için Samsun’a gitti. Bu süreçte Elif D., eşi Ömer D.’nin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öğrendi. Sosyal medya üzerinden Elif D.’ye ulaşan T. isimli bir kadın Samsun’da üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek “Eşinle birlikteyim. Biz evleneceğiz. Sizin 2 buçuk yıldır ayrı olduğunuzu söyledi bana” dedi. Elif D.’nin “Ben gözümle görmediğim bir şeye inanmam” demesi üzerine ise T., Elif D.’yi görüntülü arayarak Ömer D.’yi ekranda gösterdi. Bu sırada Ömer D., T.’ye müdahale edip telefonu elinden almaya çalıştı.

2 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Yaşananlar üzerine eşinin kendisini aldattığından emin olan Elif D., avukatı Çağrı Çetin aracılığıyla Anadolu 15. Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, eşinin kendisini aldattığını ve sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek 10 bin lira nafaka ve 2 milyon lira tazminat ödemesini talep etti.

Davalı koca Ömer D. ise cevap dilekçesinde, “Eşimle fikir ve kafa yapısı ayrı olması sebebiyle sürekli tartışmalar ve kavgalar etmekteyiz. Bu kavgalar ve tartışmalar sebebiyle birbirimize olan sevgi, saygı tamamen kalmadığı gibi, birbirimize olan güven de tamamen kalmadığından, bu sebeple davalı eşimle aldığımız kararla ben de boşanmaya karar verdim. Davacının beni aldatmakla suçlamalarını kayda değer bulmuyorum. Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Davacı bana, hakaret içeren aşağılayan kelimeleri sarf ettikten sonra ‘evden defol git, kendine yeni bir hayat kur. Benden sana kadın olmaz’ dediği için medeni olarak evi terk ettim. Köye yerleştim” dedi. Köyde yaşadığını ve işsiz olduğunu belirten Ömer D., “Davacı beni Holding yöneticisi zannetmiş olacak ki 10 bin lira istiyor. Benim ödeme imkanım yoktur” diyerek karısının kendisine 2 milyon lira manevi tazminat ödenmesini istedi.

Denizli'de isyan ettiren dolandırıcılıkDenizli'de isyan ettiren dolandırıcılık

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Mahkeme, boşanma davası için Kasım ayına duruşma günü verdi. Duruşmanın henüz ilk celsesi görülmeden ise ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Ömer D. bir süredir birlikte olduğu üniversite öğrencisi T. ile düğün yaptı. Düğün fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından “Ruhun ruhuma yoldaş, gölgen gölgeme sırdaş, gönlün gönlüme arkadaş olsun” sözüyle paylaştı.

Kaynak: İHA

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
Kendisi böyle savundu: Mısır ektim, esrar çıktı Kendisi böyle savundu: Mısır ektim, esrar çıktı
Adeta tarih fışkırıyor! 2 bin yıllıkAdeta tarih fışkırıyor! 2 bin yıllık
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düğün boşanma davası

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihi değiştirecek an! Elon Musk tanıttı!

Tarihi değiştirecek an! Elon Musk tanıttı!

O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu! İşte jüri üyeleri

O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu! İşte jüri üyeleri

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Skandal olay! 'Maneviyat anıma denk geldi'

Skandal olay! 'Maneviyat anıma denk geldi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Emine Bulut'un tek hayalini açıkladı

Emine Bulut'un tek hayalini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçesinde uyuşturucu yetiştiren kişinin savunması 'pes' dedirtti

Kendisi böyle savundu: Mısır ektim, esrar çıktı

Ordu'da 2 bin yıllık kaya mezarları ilgi bekliyor

Adeta tarih fışkırıyor! 2 bin yıllık

Denizli'de isyan ettiren dolandırıcılık

İsyan ettiren olay! Gözyaşları içinde anlattı

İstanbul'un göbeğinde tarihi buluntulara ulaşıldı

İstanbul'un göbeğinde tarihi buluntulara ulaşıldı

Altunizade metrobüs durağında insan seli

Adım atacak yer kalmadı! Uzun kuyruklar oluştu

Manisa'da sahte bilezikle dolandırıcılık kamerada

Skandal olay! 'Maneviyat anıma denk geldi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.