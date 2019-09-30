Sosyal medya üzerinden paylaştı! Boşanmadan başka bir kadınla düğün yaptı

İstanbul’da yaşayan Elif D.(38) ve Ömer D.(39) çifti 2003 yılında evlendi. Bu evlilikten 13 yaşında bir çocukları oldu. İddiaya göre, Ömer D. 6 ay önce hayvan ticareti yapmak için Samsun’a gitti. Bu süreçte Elif D., eşi Ömer D.’nin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öğrendi. Sosyal medya üzerinden Elif D.’ye ulaşan T. isimli bir kadın Samsun’da üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek “Eşinle birlikteyim. Biz evleneceğiz. Sizin 2 buçuk yıldır ayrı olduğunuzu söyledi bana” dedi. Elif D.’nin “Ben gözümle görmediğim bir şeye inanmam” demesi üzerine ise T., Elif D.’yi görüntülü arayarak Ömer D.’yi ekranda gösterdi. Bu sırada Ömer D., T.’ye müdahale edip telefonu elinden almaya çalıştı.

2 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ



Yaşananlar üzerine eşinin kendisini aldattığından emin olan Elif D., avukatı Çağrı Çetin aracılığıyla Anadolu 15. Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, eşinin kendisini aldattığını ve sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek 10 bin lira nafaka ve 2 milyon lira tazminat ödemesini talep etti.