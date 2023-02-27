Sosyal medya yanıyor! Icardi sonrası Beşiktaş'ı takipten çıktı... Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan golcü isme kalpli cevap

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi performansıyla taraftarın sevgilisi olmuştu. Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 12 maçta 9 gol 6 asist yapan ve attığı goller sonrası kendisine ithaf edilen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla özdeleşen Arjantinli, şarkının sahibi Simge Sağın ile sosyal medyada ilginç bir diyalog yaşadı.

KENDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından şarkıyı seslendiren ünlü sanatçı Simge Sağın'ı etiketleyip paylaşım yaparken, şarkıcı Simge'den jet hızıyla cevap geldi.

KALPLİ YANIT

Ünlü sanatçı, Mauro Icardi'nin paylaşımını alıntılayıp kalp emojisiyle kendi hikayesine ekledi. Ardından ikili takipleşmeye başladı.

BEŞİKTAŞ'I TAKİPTEN ÇIKTI

Öte yandan Instagram hesabından Beşiktaş’ı takip eden şarkıcı Simge Sağın'ın, Mauro Icardi‘nin kendisini takibe almasından sonra Beşiktaş’ı takipten çıkarması sosyal medyada gündem oldu.

