Sosyal medya bunu konuşuyor! Fatih Terim'in Zorbay Küçük açıklaması gündem oldu

PFDK'ya sevk edilen bahisçi hakemler arasında Zorbay Küçük'ün de isminin yer aldığı ortaya çıktı. Gelişme sonrası Fatih Terim'in Küçük ile ilgili geçmişte yaptığı bir açıklama sosyal medyada gündem oldu. Terim açıklamasında "Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan’a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Bu hareketleri hakemin yanına kar bırakmayacağız" demişti.

Recep Demircan

Futbolda bahisçi hakem olayı gündemden düşmüyor. PFDK'ya sevk edilen hakemler arasında Zorbay Küçük'ün de isminin yer aldığı görüldü. Fatih Terim'in geçmişte Zorbay Küçük ile ilgili yaptığı bir açıklama sosyal medyada gündem oldu.

"YANINA KAR BIRAKMAYACAĞIZ"

Terim 20 Aralık 2021'de Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası konuşmuştu. Terim o açıklamasında şunları ifade etmişti:

“Ben 3. dakikada Başakşehir’den bir oyuncu atarsam, sonum son iki sezonda TFF’nin, normal şartlarda en fazla maç alan, en fazla görev alan hakemlerimizden biri olan Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen gibi mi olur diyor.

Yaşar Kemal, Halil Umut, Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan gibi her maçımızda aleyhimizde karar verenlerin hepsi ertesi hafta maç alıyorlar. Bu arada, bir futbol paydaşı ve Galatasaray teknik direktörü olarak soruyorum.

Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan’a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Bu hareketleri hakemin yanına kar bırakmayacağız.

TFF, Kerem’e yalancı diyen hakemi, PFDK’ya sevk edecek mi, etmeyecek mi? Peşinde olacağız.

O yalancı çocuk, kendisine yerden yere atsa, feryat figan yerde bağırsa mı rakibe kırmızı kart çıkacak. O yalancı çocuk, dürüstçe, etkinin-tepkinin verdiği acı kadar reaksiyon gösterdi. Bu, rakibin yaptığı hareketi değiştirmez.

Maalesef bu ligin hakemleri, herkesi buna teşvik ediyor. Tıpkı sarı kartlı Başakşehirli oyuncunun Morutan’a yaptığı kartlık harekette, oyuncumuzun kendini yere atmayıp oyuna devam etmek istemesi gibi.

Fenerbahçe maçında Diagne’nin penaltı pozisyonundan önce, Halil Umut, düdük çaldım dedi. Ve Fenerbahçeli oyuncuya ikinci sarı kartı verdi. O pozisyonun ikinci sarı kartla alakası yok. O penaltıyı vermemek için. Eğer bu hareket varsa, avantaj yok kırmızı kartta diyor kural. Çıkaracaksın. Halil Umut, oyunu kesiyor. Gol pozisyonundayız, oyunu kesiyor. Bu pozisyonunda sarı kart var diyor. Yapacağı başka manevra kalmadı orada."

