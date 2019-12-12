Mynet Trend

Sosyal medyada çıkan görüntülerinden ardından köpekten özür diledi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | Son Güncelleme

Artvin’de bir köpeği sopayla kovalarken çocuklar tarafından cep telefonu ile görüntülenen ve bu görüntüleri basında yer alan şahıs, önce köpekten sonra herkesten özür diledi. Kaloriferci Orhan Genç, “Üzücü bir olaydı. Ani bir boşluğuma geldi." diye konuştu.

Artvin’de bir sitede kaloriferci olarak görev yapan Orhan Genç, siteye giren sokak köpeklerini bazı bina sakinlerinin ısrarı üzerine dışarı çıkartmak istedi. Bunu yaparken sopayla kovaladı. Kendisine engel olmak isteyen çocuklar o anları cep telefonuna kaydetti. Görüntüler sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çoğaldı. Bunun üzerine sokak kopeğini sopayla kovalayan kaloriferci, site yönetimi ve site sakinlerinden özür diledi.

"BAŞTA TÜM CANLILARDAN..."

Kaloriferci Orhan Genç, “Üzücü bir olaydı. Ani bir boşluğuma geldi. Aslında sitede sokak hayvanlarına bakıyorum, severim, süt veririm, kemik alır getiririm. Ama o gün öyle bir talihsiz olay yaşandı. Site sakinleri benden köpekleri uzaklaştırmamı rica etti. Ben de o an uzaklaştırırken çok yorgunluktan sinir halinde bulundum, bir an agresifleştim. Bu anlamda başta tüm canlılardan, oradaki çocuklardan ’Paşa’ isimli köpekten ve hayvan severlerden özür diliyorum” dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR HATAYDI"

"Bu olayın ardından barınağa gidip kendimi affettirene kadar gönüllü olarak yardım edeceğim" diyen Genç "Keşke yaşanmasaydı, görüntüleri izlediğimde çok üzüldüm, ağladım yaptığım olayı kesinlikle savunmuyorum çok büyük bir hataydı” şeklinde konuştu.

Site sakinlerinden Dursun Usta ise ”Kaloriferci arkadaşımız yapmış olduğu davranışın çok büyük yanlış olduğunu kabul ediyor. Biz de kabul ediyoruz. Site sakinleri olarak sokak hayvanlarına sürekli bakıyoruz. Orhan da bize yardımcı oluyor. O gün ki davranışını kesinlikle onaylamıyoruz. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için takipçisi olacağız. Sitesi sakinleri olan bütün canlılardan ve hayvan severlerden özür diyoruz” derken, site yöneticisi Emin Kurt ise "Görüntüler nedeniyle çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Kendisine gerekli uyarıları siste yönetimi olarak yaptık. Hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Kendisi de suçunu kabul ediyor. Buda bir erdemliliktir. Site yönetimi olarak doğadaki tüm canlılardan hayvan severlerden özür diliyorum. Telafisi yok bir kere yaşandı bu nedenle çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Her detayı korkunç! Hayvanların kaldığı yerde...Her detayı korkunç! Hayvanların kaldığı yerde...
Dünyada sadece 750 tane kaldı! Dünyada sadece 750 tane kaldı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek Artvin

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Satırla öldürüp dudağın, dilini, burnunu ve kulağını kesti

Satırla öldürüp dudağın, dilini, burnunu ve kulağını kesti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Parkta iğrenç olay! Bankta yanına oturdu ve...

Parkta iğrenç olay! Bankta yanına oturdu ve...

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 11 yorum
Cep telefonu çekimini görünce 180 derece döndüm desene sen. Yoksa vay o köpeğin haline.
yarın yine aynısını yapacak
ÇEVİR KAZI YANMASIN BİZDE YEDİK.....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı

İstanbul ve İzmir dahil birçok kent için büyük risk!

Esenyurtta teknomarkette müşteri çılgına döndü, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü

Avlanan domuzu görenler şaşkına döndü! Vatandaşlara uyarı

Görenler şaşkına döndü! Vatandaşlara uyarı

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu! Balıkesir'de dehşet gecesi!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Zonguldak'ta hastane acili dolup taştı! Tam 18 öğrenci birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 18 öğrenci birden!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.