Sosyal medyada Fenerbahçe ve Obradovic çılgınlığı! Tarihi başarı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Litvanya’da güçlü rakibi Zalgiris Kaunas’ı 99-82 mağlup ederek Euroleague çeyrek final serisinde 3-1’i yakaladı ve üst üste 5.kez Final Four’a adını yazdırdı.

İşte Twitter’da yapılan o paylaşımlar:

Avrupa’nın en önemli organizasyonunda geride kalan 3 sezonda final oynayan sarı lacivertliler 2017'de İstanbul'da düzenlenen Final Four'da önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kulüp tarihinde 5 sezon üst üste Final Four görerek bir ilki yaşayan Fenerbahçe’de Koç Obradovic de ilk kez çalıştırdığı bir takımı 5 kez üst üste dörtlü finale taşıdı.

Fenerbahçe aktif kulüpler içerisinde CSKA’dan sonra en uzun ikinci seriyi yakalayarak tarihi bir başarıya imza attı.

Kariyerinde 27.sezonuna giren Obradovic takım çalıştırmadığı 2012-13 sezonu dışında tam 24 sezon Euroleague’de mücadele etti.

18 kez dörtlü finale kalan sırp çalıştırıcı 9 kez şampiyonluk kazandı.

Bu görkemli kariyerini bir şampiyonluk daha görerek taçlandırmak isteyen tecrübeli hoca maç sonu yaptığı açıklamada; ”Bu sene beşinci olacak ama oyuncular daima çok istekliler. Umarım Final Four’a sağlıklı bir şekilde gideriz. İlk olarak hazırlanmamız gereken Darüşşafaka maçı var. Akabinde Final Four süreci başlayacak. Önümüzde uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.

Futbolda kötü geçirilen sezonda basketbol takımını bir kez daha Final Four’da vitrine çıkaran Obradovic için sosyal medyada dün gece adeta çılgınlık yaşandı.