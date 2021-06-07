Sosyal medyada linç edilen Duygu Özaslan takipçisinin skandal mesajını ifşa etti! "G.tün batsın! Duygusuz pislik"

Babasını yeni kaybeden ünlü fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili son pozlarıyla eleştirilerin hedefi oldu. 10 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu babasını kaybeden Duygu Özaslan normal hayata adapte oldu.



Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yeniden Bodrum'a gitti. Cesur bikinili pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan ünlü fenomen, takipçilerinin eleştirisine maruz kaldı.

"BABANI YENİ KAYBETMEDİN Mİ?"

Bazı takipçileri, Özaslan'ın paylaşımına "Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin", "Babanı yeni kaybetmedin mi? Biraz acını yaşasaydın" yorumlarını yaptı.

Duygu Özaslan ise kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa ederek, eleştirilere yanıt verdi.



