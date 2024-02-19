Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı gündem oldu! Nejat İşler'in o halini görenler şoke oldu

Aile dizisindeki Cihan karakteriyle izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Nejat İşler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

Oyuncu bu kez farklı bir olayla gündeme geldi. İşler'in sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafında saçlarının dökülmüş olması görenleri şaşırttı.

Sosyal medyada İşler'in yeni imajı olarak servis edilen fotoğrafa sayısız yorum geldi. Bazı hayranları, bu yeni tarzın bir film için geçici bir değişim olduğunu ve İşler'in yeni bir rol için imaj değiştirdiğini savundu.









