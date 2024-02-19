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Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı gündem oldu! Nejat İşler'in o halini görenler şoke oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.02.2024 16:11 | Son Güncelleme:
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Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nejat İşler'in yeni tarzı olduğu iddia edilen bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Oyuncunun saçlarının dökülmüş olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı gündem oldu! Nejat İşler'in o halini görenler şoke oldu

Aile dizisindeki Cihan karakteriyle izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Nejat İşler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

NEJAT İŞLER55555

Oyuncu bu kez farklı bir olayla gündeme geldi. İşler'in sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafında saçlarının dökülmüş olması görenleri şaşırttı.

nejat işler888

Sosyal medyada İşler'in yeni imajı olarak servis edilen fotoğrafa sayısız yorum geldi. Bazı hayranları, bu yeni tarzın bir film için geçici bir değişim olduğunu ve İşler'in yeni bir rol için imaj değiştirdiğini savundu.

nejat işler

Youtube


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Nejat İşler sosyal medya Oyuncu karakteri
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