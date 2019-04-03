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Sosyal medyada tepki yağdı! Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 19:56 | Son Güncelleme

İngiliz askerlerinin atış talimi sırasında, ‘hedef olarak’ İşçi Partisi lideri James Corbyn’in fotoğrafını kullanması, sosyal medyada büyük tepki çekti. İngiliz Savunma Bakanlığı da askerlerle ilgili soruşturma başlattı.

İngiliz basını, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan 3. Tabur Paraşüt Birliği askerlerinin, İşçi Partisi lideri James Corbyn’in fotoğrafını nişan alarak ateş ettiklerini sosyal medyada yayınlanan görüntülerin büyük tepki çektiğini yazdı.

Görüntüler politikacılar ve halktan büyük tepki çekti. Görüntülerin bir çok basın kurumunda yayınlanmasının ardından İngiliz Savunma Bakanlığı, olayı “Orduya yakışmayan bir tablo” diye tanımlayarak, askerler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İşçi Partisi de görüntüleri ‘endişe verici’ olarak tanımladıklarını duyurdu. İşçi Partisi sözcüsü, “Bu tarz bir davranış endişe verici ve kabul edilemez. Savunma Bakanlığı’nın, bu olaya dair gerekli tedbirleri alacağına ve incelemelerini yapacağına güvenimiz tam” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ingiliz askerleri atış talimi İşçi Partisi lideri James Corbyn

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