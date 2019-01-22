Sosyal medyadaki başörtüsü tartışmasında Mine Kırıkkanat'ın sözlerine yanıt

T24'ten Gonca Tokyol'a konuşan gazeteci Büşra Cebeci, sosyal medyada 10 yıllık değişim akımıyla birlikte başlayan başörtüsü çıkarma paylaşımlarını yapan isimlerden birisi.

Sosyal medyadaki tartışmaları ve gazeteci Mine Kırıkkanat'ın, sosyal medyada başörtüsünü çıkaranlar için kullandığı, "Tesettürden caymış gibi yapan kızların yoğun fotoğraf paylaşımı FETÖ manipülasyonu olabilir" sözlerini değerlendiren Cebeci, şunları söyledi:

"Bak sen bir gazeteci olarak geldin burada benimle konuşuyorsun, başka kadınlarla konuşuyorsun, bir sürü hikâyeyi okudun. Kırıkkanat da oturduğu yerde FETÖ’cü mü, Adnancı mı diye konuşacağına, birkaç kadınla konuşsa kendi içi de rahat eder.

Takipçilerimin dikkatini çekiyorum: Bir süredir #10yrchallenge maskesi altında tesettürden caymış gibi yapan hanım kızların yoğun fotoğraf paylaşımı, kanımca ya adnancı ya da fettoşcu bir grubun manipülasyonu. Belki yanılıyorum, ama kuşkucu olun derim. — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) 19 Ocak 2019

"Bu kadınların yaşadıkları şeyleri insanlar çok azımsıyorlar. Çünkü belki biz gazeteci olarak yeterince anlatamıyoruz. Düşünsene, bununla ilgili yapılmış bir araştırma bile yok. Bu kadınların şimdiye kadar yalnız kalması anlamına geliyor bu. Ondan sonra FETÖ’cü, Adnancı diye yaftala bu kadını.

"Ben yazı dizisini yaptığımda 5 aylık gazeteciydim, Google’a yazıyorum, aramalarda bir tek İran’daki başörtü eylemleri çıkıyor. Sonra da şunlar çıkıyor: Başörtümü çıkarmak istiyorum, başörtü çıkarmak günah mıdır, başörtüsünü çıkaran ünlüler… Demek ki böyle dert var, hiç kimse de buna eğilmediği zaman bu kadınlar kendilerini şöyle görüyor: Kendimi düzeltmem lazım, bir tek bunu ben düşünüyorum, benim de bunu düşünmemem lazım..."