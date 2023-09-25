Sosyal medyadaki şikayet üzerine denetlenen zincir markette bozulmuş 11 kek bulundu

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saray Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki zincir marketin şubesinden aldığı kekin küflenmiş olduğunu beyan etmesi üzerine harekete geçti.

Markette denetim yapan ekipler, söz konusu paylaşımdaki ürünün bulunduğu reyonları inceledi.

Kontrollerde 11 paket kekin küflendiğini belirleyen ekipler, market hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem uyguladı.

Reyonlardan toplanan ürünlerin, inceleme için üretimi yapılan kentteki İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

