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Sosyal medyanın yeni fenomeni danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

01.11.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Ünal'ın vücut hatlarını ortaya çıkaran kıyafetleriyle yaptığı danslar tartışma yarattı.

Esra Rabia Ünal, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. TikTok'ta 1.2 milyonu aşkın takipçisi olan genç isim, giyim tarzı ve çektiği videolar ile ünlendi.

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Dar kıyafetleri ile dans ederken çektiği videoları paylaşan Esra Rabia Ünal, sosyal medyada tartışmalara da neden oldu. Bir kesim Ünal'ı 'Terbiyesiz' bulurken bir kesim de dilediği gibi davranmakta özgür olduğunu savundu.
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Gelen tepkiler karşısında suskunluğunu koruyan Esra Rabia Ünal, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

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