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Sosyal medyayı sallayan Çukur paylaşımları! 'Aslında her şey Yamaç'ın rüyası'

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.01.2019 02:20 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur üç haftalık aranın ardından yeni bölümüyle ekrana geldi. 'Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu ise yeni bölümde de yanıt bulmayınca dizi, Twitter kullanıcılarının diline düştü. Twitter'de TT listesinde bir numara olan Çukur'un yeni bölümüyle ilgili esprili tweetler ve capsler paylaşıldı. Son bölümde Yamaç, Aliço ve Mahsun'un ilginç görüntüleri de sosyal medyayı salladı. İşte en ilginç Çukur paylaşımları.

Sosyal medyayı sallayan Çukur paylaşımları! 'Aslında her şey Yamaç'ın rüyası'

Çukur'da Yamaç'ın vuranın kim olduğunun son bölümde ortaya çıkmaması sosyal medyada gündem oldu. Çukur'un son bölümüyle ilgili birbirinden ilginç tweet ve capsler sosyal medyadan paylaşıldı. Twitter kullanıcıları, Çukur'un yeni bölümüyle ilgili Leyla ile Mecnun'un finaline de göndermeler yaptı.

Sosyal medyadaki en ilginç Çukur paylaşımlarını sizler için derledik:

ÇUKUR'A LEYLA İLE MECNUN GÖNDERMELERİ
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çukur (12)

çukur (4)

'ÇUKUR İZLERKEN BEN'
çukur (1)

çukur (6)

çukur (13)

YAMAÇ VE ALİÇO'NUN İLGİNÇ HALLERİ OLAY OLDU!

çukur (10)

çukur (15)

çukur (16)

çukur (19)

MAHSUN'UN BURNU!

çukur (2)

çukur (5)

çukur (17)

PALU AİLESİ GÖNDERMESİ!
çukur (3)

'ÇUKUR'DA ALKIŞLANACAK MESAJ'

çukur (7)

'ÇUKUR İZLERKEN CENNET MAHALLESİ ÇIKTI!'
çukur (8)

İDRİS BABA'NIN BIYIĞI!
çukur (9)


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