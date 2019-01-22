Sosyal medyayı sallayan Çukur paylaşımları! 'Aslında her şey Yamaç'ın rüyası'

Çukur'da Yamaç'ın vuranın kim olduğunun son bölümde ortaya çıkmaması sosyal medyada gündem oldu. Çukur'un son bölümüyle ilgili birbirinden ilginç tweet ve capsler sosyal medyadan paylaşıldı. Twitter kullanıcıları, Çukur'un yeni bölümüyle ilgili Leyla ile Mecnun'un finaline de göndermeler yaptı.

Sosyal medyadaki en ilginç Çukur paylaşımlarını sizler için derledik:

ÇUKUR'A LEYLA İLE MECNUN GÖNDERMELERİ



'ÇUKUR İZLERKEN BEN'



YAMAÇ VE ALİÇO'NUN İLGİNÇ HALLERİ OLAY OLDU!

MAHSUN'UN BURNU!

PALU AİLESİ GÖNDERMESİ!



'ÇUKUR'DA ALKIŞLANACAK MESAJ'

'ÇUKUR İZLERKEN CENNET MAHALLESİ ÇIKTI!'



İDRİS BABA'NIN BIYIĞI!





