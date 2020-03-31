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9 yaşındaki çocuk attığı golle sosyal medyayı salladı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 31.03.2020 19:31 | Son Güncelleme

Sosyal medya, 9 yaşındaki Brezilyalı çocuğun attığı bu golü konuşuyor. Kısa sürede paylaşım rekorları kıran video gündem oldu.

9 yaşındaki çocuk attığı golle sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada ortaya çıkan video paylaşım rekorları kırıyor. 9 yaşındaki Brezilyalı çocuğun sokakta futbol oynarken attığı gol sosyal medyayı adeta salladı. Sokakta oynadıkları maçı video çeken bir kişi o anı kayıt altına almayı başardı.

İŞTE O GÖRÜNTÜ

Sosyal medyada rekorlar kıran bu görüntü dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo'ya ulaştırılmaya çalışılıyor. 9 yaşındaki çocuk attığı güzel golden sonra Ronaldo'nun gol sevincini yapıyor. Videoyu izleyen herkes yorum olarak Ronaldo'nun Twitter hesabını etiketliyor.


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cristiano ronaldo sokak futbolu gol

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